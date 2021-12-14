南韓重症、死亡再創新高！「防疫護照」首日系統失靈　今添5567例

▲南韓首爾車站篩檢站大排長龍。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情持續升溫，14日通報的重症患者、病歿患者人數皆創下疫情以來高峰，重症患者數突破900人大關、死亡人數也逼近100人，對此青瓦台特別於上午表示，最快將於本周內頒布特別措施，恐加強實施社交防疫距離、限制店家營業時間，而原本從昨（13）日起正式上路的「防疫護照」，則連續2天因太多人掃描QR Code導致相關App系統失靈，政府只好宣布13日的結果不算數。

根據《韓聯社》，南韓今（14）日上午9時30分通報5567起新增病例，其中境內感染為5525例、境外移入為34例；重症患者飆增至906人，再度創下疫情以來新高，與實施「與病毒共存」之前相比足足高出3倍；另外還新增94例死亡，同樣創下疫情以來新高。目前南韓共累計52萬8652例確診、4387例死亡。

同時，南韓新冠肺炎變異株Omicron的感染人數再度新增5例，目前共累計119例（境外移入28例、境內感染91例）。

▲▼南韓「防疫護照」13日正式上路第一天，發生App系統失靈的窘況。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增3887例，占全國新增感染人數比率為70.4%（首爾為2053例、京畿道為1486例、仁川為348例）；釜山新增205例；忠清南道新增202例；慶尚南道新增181例；慶尚北道新增165例；大田新增151例；江原道新增132例；大邱新增128例；全羅北道新增117例；忠清北道新增86例；蔚山新增85例；光州新增69例；全羅南道新增58例；濟州島新增39例；世宗新增20例。

根據14日保健福祉部中央事故收拾本部統計，截至13日下午5時，南韓全國的新冠重症病床已使用81.8%（1288床中已使用1053床）；至於首都圈的重症病床使用率則達86.2%（827床中已使用713床），其中首爾重症病床已使用率為89.8%、仁川89.4%、京畿道82.2%，目前首都圈僅剩114床。

▼南韓忠清南道洪城監獄爆發新冠群聚感染。（圖／達志影像）

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