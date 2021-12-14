心情鬱卒7天扔掉111萬元包裹　快遞員吐原因下場慘

記者黃翊婷／綜合報導

下週六（25日）就是聖誕節，物流業者幾乎都忙翻了！美國阿拉巴馬州快遞員查爾斯頓因為親人過世，心情鬱卒，竟然在短短7天內連丟5次包裹，總計造成4萬美元（約新台幣111萬元）損失，他也因此丟了工作、挨告竊盜罪，同時還要面臨賠償問題。

▲查爾斯頓將包裹丟進山溝裡。（圖／翻攝自Facebook／Blount County Sheriff`s Office，下同）

根據《紐約郵報》，22歲的查爾斯頓（Deandre Rayshaun Charleston）在知名物流公司擔任快遞員，但因為近期家中有親人過世，他心情鬱卒，竟然在11月17日至23日間連續5次將車上的包裹扔進山溝裡，而這些包裹總價值約4萬美元。

「他告訴我們的調查員，他沒有帶走任何東西，只是卸下包裹，因為他不想送貨。」阿拉巴馬州布朗特郡警長穆恩（Mark Moon）表示，查爾斯頓非常坦率，只是因為遭遇生活中的困難，而做出一些糟糕的選擇，事後也感到非常難過。

但不論查爾斯頓有多後悔，損失已經造成，他不僅被公司開除，還得面臨賠償問題和觸犯竊盜罪的懲罰。穆恩坦言，希望查爾斯頓能從這堂人生課程中學到教訓，變得更加有職業道德和同理心，成為一名好公民，這樣才能在人生道路上繼續前行。

▼查爾斯頓在7天內一共丟了5次包裹。