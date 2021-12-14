美龍捲風「增至88死」拜登將勘災　倖存員工爆主管威脅開除害死人

▲龍捲風來襲，肯塔基州受創最嚴重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）13日證實，該州死亡人數上升至74人，仍有109人生死不明，而且死亡人數可能會上升至超過百人；美國總統拜登宣布肯塔基州遭遇重大聯邦災難，除將提供聯邦資金協助重建，拜登本人也會在15日前往現場勘災。蠟燭工廠員工爆料當晚員工想提前數小時避難，卻屢被主管威脅開除，才會釀成這麼多死傷。

綜合外電報導，貝希爾證實肯塔基州目前已增至74死、109人失蹤，搜救犬搜尋工作仍在持續，國民警衛隊也曾派至300人規模投入救援。他表示隨著數據不斷更新，預計死亡人數會再增加，此外他也鼓勵全國人民捐款到西肯塔基紓困基金（WKRF），目前已有4萬4358筆捐贈，總額超過600萬美元（約新台幣1.66億元）。

▲▼蠟燭消費品工廠被夷為平地。（圖／路透）

貝希爾日前向聯邦政府提出請求，希望拜登能將此次風災歸類為重大聯邦災內，以讓州內獲得更多資金援助，援助金的限額也能過突破500萬美元（約新台幣1.4億元）的天花板。拜登12日晚間收到請求後立刻批准，白宮發布聲明表示聯邦政府將向肯塔基州內的受災居民提供援助，包括臨時住房和房屋維修補助等。

其他州目前證實共有14人喪生，加上肯塔基州總共上升至88死。伊利諾州愛德華茲維爾市（Edwardsville）的亞馬遜物流中心，工廠在龍捲風期間嚴重受損，其中一棟建築物將近一半結構被破壞捲走，剩下滿目瘡痍的平地，當時受困廠內的員工至少6人死亡。

▼亞馬遜物流中心受創。（圖／路透）





▲龍捲風過境後留下的慘況對比。（圖／路透）

許多亞馬遜員工和受雇者批評公司的「手機禁令」，認為禁止他們在工作期間使用手機，會導致他們在重大災害面前無法盡快撥打求救電話，或是收到緊急災害警告資訊。一名當時員工表示，從今以後難指望亞馬遜會保護員工安全，若還是禁止使用手機的話，「我就辭職」。

受災最嚴重的肯塔基州梅菲爾德（Mayfield），一間蠟燭工廠在龍捲風肆虐當晚有110名晚班員工在廠內，但目前僅40多人獲救。最新報導指出其實當晚工廠有響起龍捲風警報，員工聽到後原本想要離開，卻為何受困廠內？至少5名員工向「NBC News」指出，當晚主管警告他們「如果想要早退的話，就等著被炒魷魚。」

員工進一步指出，多名員工在龍捲風來襲前好幾個小時內，不斷向主管提出請求，讓他們回到家中避難室避難，卻屢屢遭到主管拒絕，最終還是有些人顧及自己性命安危更重要而提前離開，反倒躲過這次工廠倒塌的悲劇。龍捲風過後，蠟燭工廠至少8人死亡。