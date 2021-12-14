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至少40萬劑疫苗過期將丟棄！　路透：塞內加爾人民接種意願低

▲▼南非單日確診病例一夕翻倍。（圖／達志影像／美聯社）

▲非洲多國接種意願低，圖為南非人民接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／編譯

非洲年初曾抱怨疫苗嚴重分配不均，但路透社獨家引述塞內加爾疫苗計畫負責人指出，該國日前因為疫苗接種意願低、進度過慢，導致已有至少20萬劑報銷必須丟棄，另外20萬劑則會在今年底前過期。

報導指出非洲各國政府在過去超過一年多的時間裡，不斷向英美等富有國家要求分享疫苗，最近疫苗供給速度好不容易趕上部分國家的需求，富有國家紛紛捐贈疫苗，卻因為國內人民對疫苗存有疑慮，猶豫過久導致期限短的疫苗大量過期。路透社表示光是上個月，奈及利亞就有高達100萬劑疫苗報廢。

塞內加爾疫苗計畫負責人貝戴因（Ousseynou Badiane）表示，「主要問題是人們會猶豫要不要打疫苗，每日確診數字在下降，他們會問：『如果疫情降溫的話，打不打疫苗重要嗎？』」

大部分透過COVAX捐贈給塞內加爾後被放到過期的是AZ疫苗，而普遍接種率低的非洲國家，會讓疫情的時間延長並增加新變異株出現的風險，像是11月爆發號稱強過Delta的Omicron變種病毒，就是由南非首先通報。現在最新變異株已經四散到世界各地，英國、美國皆出現確診數上升，香港也通報出現Omicron案例。

根據報導統計，塞內加爾目前累計超過7.4萬人確診COVID-19、1886人死亡，遠比許多國家的累計數字還低，7月份第三波疫情過後感染人數下降，歸功於當時接種疫苗的人開始增加，甚至因此數度出現當日0確診的情況，但這樣卻讓民眾鬆懈，甚至不再有足夠意願接種疫苗。

貝戴因指出相較於今年夏天每天1.5萬人接種的盛況，目前每天僅1000到2000人接種，按照這個速度目前200萬劑疫苗無法完全施打。對於在年底前能否把另外20萬劑疫苗全數打完，貝戴因表示，「我們不樂觀，我們不期待年底前會看到需求增加。」

大量疫苗過期的原因，主要是從美國、中國和其他富有國家捐贈來的疫苗，通常效期已經相對較短，儘管塞內加爾拒絕效期剩下不到3個月的疫苗，但仍遇到許多困難。貝戴因希望政府能祭出一些場所出入的疫苗限制如接種證明書，或是強制人民接種疫苗，「沒有限制的話，人們是不會打疫苗的。」

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