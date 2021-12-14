2母獅躲草叢戰術配合　遊客直擊「3秒內擊落疣豬」影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

南非克魯格國家公園近日發生一起精彩的狩獵行動，遊客芬尼根（Shannon Finnegan）紀錄下一隻疣豬在不知情狀況下走近埋伏，草叢內的兩隻母獅瞬間展開攻擊，在戰術配合順利下成功在3秒內捕捉到疣豬。精湛的場面令芬尼根驚嘆，這是一場機會難得、非常驚人的大自然的表演。

▲幼獅驅趕疣豬，成年母獅從前方撲出直接擊落。（圖／翻攝YouTube）

綜合外電報導，芬尼根一行人一天下午在國家公園內的土路上行駛，不久他就看見車後跟著兩隻母獅，一隻已經成年，另一隻尚未滿一歲。突然，芬尼根的車前出現一隻疣豬，兩隻母獅立刻向左邊跳進高草叢內埋伏，而疣豬還渾然不覺，遊客們停下車，因為他們知道好戲就要上演。

疣豬漸漸接近，風向對母獅有利，在上風處的疣豬毫無警覺地暴露自己的位置，牠吃著土路中央的草，一邊接近遊客的車子。這時幼獅伏低身體從另一邊繞到疣豬身後，不斷回頭望向成年母獅，像是在等待牠的行動指令。

成年母獅等到時機成熟發動攻擊，幼獅也從後方夾擊疣豬，兩隻獅子迅速捕獲獵物。芬尼根說一切發生的非常快，沒多久他們就聞到疣豬被撕裂的血腥氣味，兩隻母獅得手後立刻大啖起來。

芬尼根表示對此行感到很滿意，因為當時沒有其他遊客，公園這個角落只有他們一組遊客觀看狩獵上演。