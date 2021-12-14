國際火線／無限期連任！獨裁者奧蒂嘉不醒的總統甜夢

▲中華民國前總統陳水扁(左)訪問尼瓜加拉時與奧蒂嘉合影。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

巨星馬龍白蘭度和他的恩師、名導伊力卡山在1954年合作的《岸上風雲》(On the Waterfront)，一舉拿下奧斯卡佳影片、導演、男主角等8項大獎，風光無限。在此之前兩年，兩人曾合作過一部描述墨西哥革命英雄薩巴達(Emiliano Zapata)的傳記電影《薩巴達萬歲》(Viva Zapata)。

《薩巴達萬歲》影片內容描述薩巴達這位發動農民革命的游擊英雄與親密戰友馬德羅(左)（Francisco Ignacio Madero)合力推翻殘暴、貪腐的狄亞茲政權後，拱馬德羅當上總統。但後來他發現馬德羅「換了位子就換了腦袋」，新政權依舊貪腐、他家鄉的農民依舊分不到土地。於是他毅然拒絕金錢和權位，回到家鄉繼續打游擊。

在拉丁美洲，從打游擊到登上政治權力頂峰的革命領袖並不少；古巴的卡斯楚就是一例。但是有薩巴達那種覺醒的，近乎是零。因為「換了位子，幾乎必然會換腦袋」。印證這個殘酷事實的代表性人物之一，是上周跟中華民國斷交、再度躍上台灣各大新聞版面的尼加拉瓜總統奧蒂嘉(Jose Daniel Ortega Saavedra)。

奧蒂嘉也是游擊英雄出身，是尼國左翼武裝團體「桑定民族解放陣線」(Frente Sandinista de Liberación Nacional)的領導人。1979年，「桑解陣」(FSLN)武裝部隊推翻了拉美最獨裁、最貪腐之一的蘇慕薩(Anastasio Somoza Garcia)政權。奧蒂嘉擔任軍政府主席，一當就是5年多。接著他當選總統，從1985起，一當又是5年多！期間更因為美國雷根政府以軍售伊朗所得的資金用來支援尼瓜拉瓜的反抗軍，中華民國政府也「參一咖」，導致奧蒂嘉在1985年憤而跟中華民國斷交事件(參閱拙文《奧蒂嘉鬥雷根：尼加拉瓜與中華民國斷交始末》。但因為尼國遭到美國長期制裁，造成經濟衰敗，他在1990年爭取連任失敗。接下來「桑解陣」在野長達16年。

不過奧蒂嘉發揮他不屈不撓、「屢敗屢選」的奮戰精神，四度參選後，終於在2006年再度當選(翌年陳水扁曾出席他的就職典禮)。重新掌權後，奧蒂嘉深深體會到權力的甜蜜滋味是如此的讓人難以割捨，而失去權力的感覺又是如此的讓人痛苦煎熬，於是他透過不斷修憲，讓自己分別在2011、2016兩度有機會競選連任、並且先後當選(2014年1月，尼加拉瓜國會通過憲法修正案，廢除對總統任期的限制，好讓奧蒂嘉無限期連任)。2016年當選那一次，他更乾脆讓自己的妻子羅莎里奧擔任副總統(2017年，中華民國總統蔡英文出席了他夫婦倆的就職典禮)。

根據羅傑斯(Tim Rogers)在《大西洋月刊》撰文指出，奧蒂嘉從第二度擔任總統（2007年)起，即「完全控制了政府、國家機器、軍隊和警察，並在在此過程中徹底瓦解了「尼加拉瓜的民主制度」。另一位作家羅伯斯(Frances Robles)則在《紐約時報》撰文說，奧蒂嘉「控制了國會、最高法院、武裝部隊、司法機構、警察和檢察官辦公室」。而他多名已成年的孩子則「從汽油分配到掌控電視台，控制了尼國的一切」。

「人權觀察」組織在2019年的世界報告裡寫著：「奧蒂嘉積極的摧毀了對總統權力的所有監督」；換言之，他成了一名徹頭徹尾的獨裁者。奧蒂嘉近年的暴虐更是變本加厲，2018年4月，他宣布改革退休金制度引爆大規模示威，截至2021年11月已造成超過325名示威者死亡。在今年11月大選前的幾個月裡，政府逮捕了許多著名的反對黨成員，截至7月23日已有26名反對派領袖被監禁。

恐懼吞噬心靈，權力和貪婪腐蝕心靈。絕對的權力則導致絕對的腐化。奧蒂嘉為這些話作出了最鮮活的親身示範。

更驚悚的是，1998年時，奧蒂嘉的養女娜瓦茲( Zoilamérica Narváez）發布了一份48頁的文件，當中指控養父從1979 年(當時她12歲)至1990年期間一再性侵她。奧蒂嘉夫婦否認上述指控。由於當時仍是國會議會的奧蒂嘉享有免於起訴的豁免權，該案無法進入法院審理。在尼國性侵及強暴的指控只有5年的訴訟時效，如今早已超過法律追訴期。2019年，尼加拉瓜導演蘇尼嘉(Leonor Zúniga)推出了一部描述這宗性侵指控的紀錄片《棄兒》( Exiliada)。國際火線／奧蒂嘉鬥雷根 尼加拉瓜與中華民國斷交始末