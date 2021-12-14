　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投　公投票分四種顏色、記得帶三寶

▲▼公投公報。（圖／記者黃巈禾攝）

▲1218四大公投公報。（圖／記者黃巈禾攝）

記者黃巈禾／綜合報導

12月18日舉行的全國性四大公投投票，本週開始進入倒數，民眾也陸續接到各地選委會寄發的公投公報與投票通知單，投票資格為年滿18歲、現居中華民國6個月以上、無受監護宣告（禁治產宣告）尚未撤銷者，投票時間為12月18日當天上午上午8時起至下午4時止，投票權人需攜帶三寶「國民身分證、印章、投票通知單」，同時要佩帶口罩。根據中選會的規劃，此次的公投票的顏色分為四種，白色是重啟核四、淺黃色是反萊豬進口、淺粉紅色是公投綁大選，金黃色是保護大潭藻礁。

為了方便讀者快速了解如何投票與注意事項，《東森新媒體ETtoday》特別整理了10個QA懶人包，內容如下：

Q1　投票時間

A : 今年12月18日（星期六）上午8時起至下午4時止。

Q2　投票權人資格

A : 中華民國國民、年滿18歲、現居中華民國6個月以上、無受監護宣告（禁治產宣告）尚未撤銷者。

Q3　投票要帶什麼？

A : 國民身分證、印章、投票通知單，並佩帶口罩。

Q4　在哪投票？

A : 內政部自12月13日9時起至18日下午5時，開放線上查詢，民眾只要到「110年全國性公民投票投票所地點查詢服務」，輸入國民身分證統一編號、出生日期、圖形驗證碼，即可查詢。

Q5　投票注意事項

（一）勿攜帶武器或危險物品入場。
（二）勿攜帶行動電話或具攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置不在此限。
（三）勿佩帶公投相關文字、符號或圖像的貼紙、服飾或其他物品，也不得在場喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票。
（四）逾時不得進入投票所，已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。
（五）排隊時，投票所內保持1.5公尺以上、投票所外保持1公尺以上距離。
（六）將通投票投入對硬票匭後，不得逗留或將公投票攜出投票所，若將公投票攜出投票所，依法處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5千元以下罰金。
（七）居家隔離者、居家檢疫者，以及符合病例定義之「嚴重特殊傳染性肺炎」通報個案於接獲通知檢驗結果前，不得進入投票所投票及參觀開票。

▲▼公投須知,公投流程。（圖／中選會）

▲公投投票注意事項。（圖／中選會）

Q6　公投票顏色、樣式

第17案：白色
第18案：淺黃色
第19案：淺粉紅色
第20案：金黃色

▲▼公投票樣式、投票流程。（圖／翻攝中選會網站）

▲公投票樣式。（圖／翻攝中選會網站）

Q7　公投票有下列情事之一無效

（一）不用選舉委選會製發的公投票。
（二）同時圈選同意及不同意。
（三）所圈位置不能辨別為同意或不同意
（四）圈後加以塗改
（五）簽名、蓋章、按指印、加入任何文字或符號。
（六）將公投票撕破。
（七）將公投票汙染致不能辨別所圈為同意或不同意。
（八）完全空白。
（九）不用選舉委員會準備的圈選工具。

Q8　投票六步驟

1、於檢疫站測量體溫、酒精消毒，額溫37.5度以上者由工作人員引導至防疫遮屏進行投票。
2、出示證件給現場工作人員確認身分。
3、經核對身分後，蓋章並領取公投票，若沒攜帶印章得以簽名代替，若無法簽名者得以指印代替。
4、進入圈票處內，使用圈選工具圈選。
5、將公投票對折後，投入對應的票匭中。
6、完成投票後，不得再次進入投票所。

▲▼公投票樣式、投票流程。（圖／翻攝中選會網站）

▲投票流程。（圖／翻攝中選會網站）

Q9　有哪些公投案？

●第17案
您是否同意核四啟封商轉發電？
同意→ 啟用核四
不同意→ 核四繼續封存

●第18案
你是否同意政府應全面禁止含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？
同意→ 含萊劑豬肉不得進口
不同意→ 維持現狀，仍進口含萊劑豬肉

●第19案
你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？
同意→ 公投綁大選，公投成案半年內遇大選需同時舉行
不同意→ 公投與大選脫鉤

●第20案
您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及上述海岸最低潮現網外平行延伸五公里之海域）
同意→ 規劃三接替代方案
不同意→ 維持原址蓋三接

Q10　公投沒有過會怎麼樣？

A：若公投案通過，根據《公民投票法》規定，有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置，行政機關於二年內不得變更該創制或複決案內容之施政。若公投案不通過，二年內，不得就同一事項重新提出。

▲▼1218四大公投懶人包。（圖／記者許立昕整理製表）
▲1218四大公投。（圖／記者許立昕整理製表）

其他人也看了這些新聞...

公投查詢系統上線　逾1988萬人可投票超越總統大選
獨／滿18歲就可以投　1218公投「首投族」人數曝光
懶人包／四大公投怎麼投　主文重點、正反意見、各黨立場一次看

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
超狂阿北公然群聚看A片！不甩眾人目光爽到翹腳
194萬網紅歌手換衣　「8秒雙峰激凸片」瘋傳！
四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　
獨／高雄男睡醒驚覺「整根爛掉」！　竟是蟲蟲死後的復仇
阿里巴巴女員工控主管灌酒性侵　悽慘下場曝光
3年前被偷拍洗澡！5月又遭同一人跟進廁所　淡江妹崩潰做惡夢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中榮否認打特權莫德納　游淑慧提2疑點：敢出示林秉樞預約記錄嗎

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

「藍營為核四犧牲最有實力的侯友宜」　蔡詩萍嘆：民進黨未投先贏了

基層產業憂「反萊豬」過關台美FTA破滅　他：被打趴不會只有製襪

轟政論節目成「議顏堂」　顏寬恒要NCC拿出專業監督媒體

公投前催票！國民黨北市議員發起「1217車隊掃街」　延續6萬人遊行氣勢

趙正宇被控涉貪二度獲不起訴　「我沒以職權跟任何人索取賄賂」

林秉樞用「護理師男友」身份打殘劑？　柯文哲嘆氣：怎麼管

義務役僅4個月成國軍戰力破口？　國防部：整體比以前還強

駐香港辦事處搬遷　陸委會：業務如常推動

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

薔薔「開車化妝」載趙正平整路鬥嘴　翹腳高速急轉..他嚇到狂吼：慢一點！

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

中榮否認打特權莫德納　游淑慧提2疑點：敢出示林秉樞預約記錄嗎

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

「藍營為核四犧牲最有實力的侯友宜」　蔡詩萍嘆：民進黨未投先贏了

基層產業憂「反萊豬」過關台美FTA破滅　他：被打趴不會只有製襪

轟政論節目成「議顏堂」　顏寬恒要NCC拿出專業監督媒體

公投前催票！國民黨北市議員發起「1217車隊掃街」　延續6萬人遊行氣勢

趙正宇被控涉貪二度獲不起訴　「我沒以職權跟任何人索取賄賂」

林秉樞用「護理師男友」身份打殘劑？　柯文哲嘆氣：怎麼管

義務役僅4個月成國軍戰力破口？　國防部：整體比以前還強

駐香港辦事處搬遷　陸委會：業務如常推動

天使柴「自己的衣服自己穿」　淡定主動伸手10秒鐘完裝驚豔網

三大名師推薦熱門潛力股！IC通路商、外資買超車用輔助系統 　5檔各擁題材

稀飯必搭！12款配菜營養PK　最鹹隱藏版「一顆＝一碗泡麵」

AV導演發獎金了！大讚「贏過很多素人」　鄧佳華破處紅包曝

攻城獅年度形象片抄襲延燒　球團致歉：即刻下架影片

中榮否認打特權莫德納　游淑慧提2疑點：敢出示林秉樞預約記錄嗎

新北U18／轟過嘉義市球場的 「小巨人」　台東邱賢嘉稱職第4棒

溜冰小將出國比賽　校方謹慎招標挨告…體育局傻眼：只要收據就好

台航決定加訂兩艘6.4萬噸散裝船　市場太好捨不得賣舊船

好慘！富邦金手套連2年槓龜　今年19獎掛蛋期待林益全

中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形　女雙手染血淚做CPR：有人想跟我飆車

政治熱門新聞

ET民調／十大政治領袖侯友宜奪冠、柯文哲第三　綠營只有他進TOP5

陳其邁：半導體大廠明天會宣布投資高雄

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

快訊／林秉樞疑打特權疫苗　高嘉瑜：請法院調查他

指揮中心示警「疫情呈上升趨勢」　蘇貞昌下令邊境管制維持強度

紅色供應鏈入侵！陽明海運邀標「解放軍伙伴」

「禾馨特權疫苗」藏鏡人曝光？　他爆林秉樞劈腿護理師、塞人到禾馨打針

林秉樞打特權疫苗？　游淑慧打臉陳時中

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

ET民調／83.1%願打第三劑　30.8%主張春節入境應改回14天檢疫隔離

林秉樞打特權疫苗？北市稽查禾馨

賴清德完成100場公投說明　蘇貞昌也衝了70場演說

影／國民黨20秒片　砲轟綠網軍踐踏民意

尼加拉瓜轉向中國！歐盟發聲挺台　外交部：支持台灣是國際趨勢

更多熱門

相關新聞

從風險倫理學看三大公投

從風險倫理學看三大公投

12月18日是四大公投投票日。這四大公投是「重啟核四」、「珍愛藻礁」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」。除了「公投綁大選」之外，其它三項公投都是典型的社會性科技爭議（socially technological controversies），也與科技（產品）風險密切相關，都屬於「科技風險倫理學」討論的指標性議題。

國民黨北市議員發起「1217車隊掃街」

國民黨北市議員發起「1217車隊掃街」

馬英九要求表態「4個同意」　侯友宜回應了

馬英九要求表態「4個同意」　侯友宜回應了

昔批民進黨是製造汙染的綠色　范雲轉彎了

昔批民進黨是製造汙染的綠色　范雲轉彎了

立委蘇治芬現身北港街頭　徒步宣講公投

立委蘇治芬現身北港街頭　徒步宣講公投

關鍵字：

公投投票三寶重啟核四反萊豬公投綁大選護藻礁

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

鬼鬼、曾國城吃麥當勞替男星慶生

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

快訊／《寄生上流》朴素丹罹患甲狀腺癌！

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面