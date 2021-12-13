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愛沙尼亞、拉脫維亞總統表態：不出席「北京冬奧」

▲▼波海三國總統由左至右，愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）、拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）。（圖／路透）

▲波海三國總統由左至右，愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）、拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）都表態外交抵制北京冬奧。（圖／路透）

中央社記者陳韻聿倫敦13日專電

愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）12日表示，「考量政治因素」，將不會出席明年2月在北京舉行的冬季奧運。拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）也表態不出席。

卡里斯12日告訴愛沙尼亞「第2頻道」（Kanal 2）電視台，鄰近國家的元首都不會出席北京冬奧。愛沙尼亞大報「郵差」（Postimees）報導，中國官方一名發言人回應：「沒人在意他們要不要來。」

愛沙尼亞國家廣播電視（ERR）報導，文化部長特里克（Tiit Terik）已接獲中方出席冬奧的邀請函，但尚未決定是否出席。在愛沙尼亞，奧運相關事務由文化部管轄。

▲▼ 北京冬奧。（圖／路透）

▲加入外交抵制北京冬奧的西方國家越來越多。（圖／路透）

李維茲及其他拉脫維亞高階官員已表態不出席北京冬奧。拉脫維亞廣播電台（Latvijas Radio）等媒體報導，拉脫維亞僅會由駐中國大使馬尼卡（Maija Manika）代表出席。

在3個波羅的海國家中，立陶宛已明確表示外交抵制北京冬奧，總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）及所有政府官員都不出席。立陶宛與中國近來因為台灣、人權、經貿等議題交惡，雙邊外交關係已降至「代辦」等級。

美國、英國、澳洲、紐西蘭、加拿大等情報分享聯盟「五眼聯盟」（FVEY）國家已陸續宣布外交抵制北京冬奧。外界預期，今天登場的歐洲聯盟（EU）外長會議將談及抵制北京冬奧相關議題。

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