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「佳華破處」6小時終於落幕…導演累到癱　對鄧佳華說出真心評價

記者陳雕文／綜合報導

鄧佳華AV初秀表現亮眼，事後訪談說「還想再拍8小時！」似乎愛上拍片的感覺。導演圤智雨則說，撇開姓的技巧，光是他能夠在眾目睽睽下的跟女優發生關係，就足以讓人敬佩，因為他保有一顆「做自己想做的事」的心，這是很多人都做不到的事。

▲▼鄧佳華以及導演圤智雨在拍完AV後接受訪問。（圖／記者陳雕文攝）

▲鄧佳華以及導演圤智雨在拍完AV後接受訪問。（圖／記者陳雕文攝）

女優苡若和男優Jacky對鄧佳華的評價頗高，認為就一個完全沒有性經驗的處男來看，要透過拍AV的方式破處「難度其實很高」，因為拍攝現場通常都有10幾人盯著看，過去有不少人說要挑戰，結果上場後因為太緊張，就算吃了2顆威而鋼，下體也「站不起來」，所以鄧佳華的表現已經可圈可點。

鄧佳華說，「今天的感覺很美妙，比打手槍舒服多了！也很自豪今天的表現，覺得自己滿厲害的，有達到拍攝的效果，然後，能讓女優高潮我還滿意外的，一開始我還擔心進不去，因為根本不知道洞在哪裡。」

▲▼鄧佳華。（圖／記者陳雕文攝）

▲鄧佳華表現超好，女優讚嘆不已。（圖／記者陳雕文攝）

圤智雨表示，從導演的角度來看，雖然鄧佳華的性功能沒問題，但整體表現還是太僵硬，比方女優再幫他口交的戲，他從頭到尾都是雙手放自己頭上，臉部表情怪異，用機器人般的口吻說，「喔！舒服！」就很不自然，就像為了演而演的感覺。

▲▼鄧佳華。（圖／記者陳雕文攝）

▲開拍前，鄧佳華對情趣娃娃練習愛愛技巧，過程笑料不斷。（圖／記者陳雕文攝）

不過，圤智雨也提到，「話說回來，能在拍攝現場十幾個人，並且還有兩個蘋果日報記者的雙眼下，達成任務，這是很多人都做不到的事，所以，別再笑鄧佳華了，換成講幹話的酸民們，包含需要新聞點的各位網紅們，我機器一下（開拍），你們還不一定能完成任務！所以鄧佳華的表現，滿分10分，我給7分」。

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