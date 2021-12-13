老闆碎碎念…女員工受不了「放火燒石油公司倉庫」損失超過3千萬

▲泰國一名石油公司員工，因為受不了老闆碎碎念，竟憤而放火燒儲油倉庫。（圖／翻攝自推特@NewsAsia24）



圖文／CTWANT

僅因為受夠了老闆的碎念，一名在泰國Prapakorn石油公司工作多年的女員工，竟然一氣之下直接放火燒掉公司的儲油倉庫，火勢迅速失控，即使消防局出動40輛消防車也花了4小時才終於將大火撲滅，事後警方統計總損失超過新台幣3000萬元。

根據《每日郵報》報導，11月29日泰國Prapakorn石油公司倉庫突然燃起大火，火勢之猛烈宛如巨大火球直竄天際，當局緊急出動40輛消防車、共花了4小時努力才控制住熊熊火勢，火災甚至波及附近的住宅區，超過10棟房子被燒毀，一位附近居民手臂也被猛烈大火燒傷，所幸被送往醫院急救後，已經脫離危險。

Ann Sriya, fed up with her boss complaining and causing her stress, blew up #Prapakorn Oil warehouse in Nakhon Pathom province where she worked in #Thailand. pic.twitter.com/R1hjy37ueX — gdh international (@gdhint) December 10, 2021

事後警方介入調查，調閱倉庫監視器畫面後發現，該公司38歲資深員工絲莉亞（Ann Sriya）在火災前，拿著一張紙進到倉庫內，隨後倉庫內出現閃爍火光；警方隨後將絲莉亞逮捕，而她也坦承自己是因為受不了65歲老闆碎碎念，對她造成壓力，才憤而縱火燒公司倉庫。

根據警方統計，這場大火共造成超過4000萬泰銖（約新台幣3329萬元）的損失，且附近的環境、水源很可能因此被石化產品汙染；絲莉亞遭逮後則供稱，自己只是因為受不了老闆給的壓力才犯案，從沒想到會造成這麼大的損失，目前她已經被警方拘留候審。

▼泰國一間石油公司儲油倉庫被資深員工一把火燒了。（圖／翻攝自推特@NewsAsia24）



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