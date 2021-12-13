鄧佳華跌破大家眼鏡　女優苡若：10分我給8分...有資格當男優

▲鄧佳華表現超好，女優讚嘆不已。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／綜合報導

鄧佳華13日下午開拍AV，見到女主角苡若時超害羞放不開，原本工作人員、導演皆擔心可能根本沒辦法拍，殊不知到了片場，鄧佳華脫光後變一個人，不但維持下體硬度，還能根據導演要求做出任何姿勢，女優讚譽有加，「比很多素人強耶！」並私下透露，「滿分10分我會給鄧佳華8分，他絕對有資格當男優」。

經過將近6小時的演出，鄧佳華稍早完成人生首部AV，他累癱表示，「我高潮2次…夢想總算是實現了」，苡若則說自己高潮了4次，對鄧佳華的床上表現非常滿意，詳細內容請大家看片囉！

▲▼女優苡若表示，跟鄧佳華拍片竟高潮了4次，令她相當意外。（圖／導演圤智雨提供）

據了解，鄧佳華13日一早就到片場準備，讓工作人員檢查身體，確認指甲有剪齊、雙腳長黴菌的問題有改善、牙齒、生殖器、肛門等部位是否乾淨沒異味，並與身高170的長腿辣妹苡若見面聊天培養感情。等待拍攝的過程中鄧佳華時不時搓著雙手，既緊張又興奮說，「好想趕快體驗那種滋味」。

導演圤智雨表示，原本以為這次的拍攝根本就是「不可能的任務」，沒想到鄧佳華很迅速進入狀況，除了長度大於國人平均，就連持久度也不錯，能夠讓攝影拍完所有畫面，每個動作幾乎一鏡到底，不需要暫停還是吃威而鋼。

資深男優兼技術指導的Jacky則說，鄧佳華的表現就像其他人所說的，出乎大家意料！原本已經做好心理準備，可能隨時要去頂替上陣把戲拍完，真正開拍之後才發現是自己多慮了，各方面的動作表現都有一定水準。

▼資深男優Jacky說，鄧佳華在各方面動作的表現都有一定水準。（圖／記者陳雕文攝）