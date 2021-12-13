真的做到了！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱　完成2次床戲

▲鄧佳華在女優苡若的協助下，完成人生首部AV，並成功破處。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／綜合報導

鄧佳華13日下午開拍AV，見到女主角苡若時超害羞，兩人花了些時間培養感情後上陣，原以為鄧佳華會因為太過緊張無法「堅挺」，沒想到他伸縮自如，並在苡若的美豔挑逗下，迅速進入備戰狀態，經過近6小時演出，稍早順利完成人生首部AV。鄧佳華累癱表示，「我高潮2次…夢想總算是實現了。」

據了解，鄧佳華13日一早就到片場準備，讓工作人員檢查身體，確認指甲有剪齊、雙腳長黴菌的問題有改善、牙齒、生殖器、肛門等部位是否乾淨沒異味，並與身高170的長腿辣妹苡若見面聊天培養感情。等待拍攝的過程中鄧佳華時不時搓著雙手，既緊張又興奮說，「好想趕快體驗那種滋味」。

▲鄧佳華完成人生首部AV。（圖／記者陳雕文攝）

開拍總時間約6小時，過程中不斷分鏡換姿勢，鄧佳華的表現讓工作人員、導演圤智雨跌破眼鏡，原本還以為他在現場根本硬不起來！沒想到拍攝狀況比想像中順利很多。

●鄧佳華拍攝AV的開端

原來，早在直播主連千毅對外宣稱「要帶鄧佳華進軍AV界」之前，片商TWAV就已經找上門，傳訊息給鄧佳華詢問拍攝意願，鄧佳華說要跟長官回報，後來不了了之，結果過沒多久就看到新聞露出，說鄧佳華要當男優了，TWAV工作人員表示，「這是我們原本的Idea，結果是被別人拿去操作」。

後來TWAV發現鄧佳華離職，因此以「圓夢計畫」為由再問他一次拍攝的意願，雙方才說好合作，雖然前天經歷F乳女主角「孟若羽」臨時辭演的突發狀況，好險「苡若」及時頂替，讓拍攝計畫如期進行。

鄧佳華也成功把握這天時地利人和的大好機會，面對眾人的雙眼直視，仍舊保持「下體堅挺」認真演出，雖然他是處男，相關動作、姿勢都很生疏，但在專業女優苡若的引導下順利完成拍攝，不只破處，也圓了鄧佳華的AV夢。