英國Omicron重災區在倫敦！佔全國40%擴散速度驚人　10例住院中

▲英國迄今出現3137例Omicron確診個案,光是12日就佔1239例。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

英國新變異株Omicron確診數迄今已累計3137例。政府13日表示,如今Omicron疫情正以驚人速度擴散中,倫敦佔所有病例約40%左右,全國已有10名染疫者住進醫院。但官員並未透露這些患者的病情嚴重程度,以及是否已出現死亡個案。

綜合路透、天空新聞報導,英國於11月27日發現首例Omicron確診,但此後疫情迅速擴散,這讓首相強生決定實施更嚴格的防疫措施,並於12日晚間向全英國人民說,「Omicron巨浪即將來襲」,呼籲國人盡快施打第3劑疫苗,因為2劑疫苗並不足以遏阻疫情。

▲英國首相強生(Boris Johnson)。(圖/路透)

衛生大臣賈維德13日向媒體透露,如今Omicron變異株正以驚人速度擴散中,「這狀況是我們以前沒見過的,每2至3天感染人數就會翻倍,這也意味著如今正面臨一波疫情,我們再次身陷疫苗與病毒的競賽之中。」

他透露,衛生部已確認目前有10名Omicron確診者正在住院接受治療,但他並未提供患者病情相關細節,或截至目前是否有人死於Omicron。

