今天我最美！印度21歲佳麗摘「環球小姐」后冠　性感比基尼超驚豔

▲代表印度的桑德胡成功在今年環球小姐比賽摘下后冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列位於南部的紅海度假城市埃特拉日前舉行「2021年第70屆環球小姐選美大賽」（Miss Universe），由來自全球的80多名佳麗參賽奪取后冠，經過一番廝殺激戰後，今天終於揭曉結果，由年僅21歲的印度小姐桑德胡（Harnaaz Sandhu）摘下后冠，是睽違了21年終於為印度奪回此份殊榮。

根據《CNN》報導，2000年3月3日出生的桑德湖從17歲起就開始參加各項選美比賽，目前在大學攻讀公共行政學碩士，同時兼職模特兒，也曾在印度多部電影亮相，2019年時參加家鄉旁遮普省所舉辦的選美比賽、因此當選美后，勇奪印度小姐選拔賽（Femina Miss India）前12名，最後才於今年10月成功獲選印度環球小姐（Miss Universe India），才能有機會代表印度出賽。

▲▼桑德胡的美貌驚豔全場。（圖／路透社）

今年是新冠疫情侵襲全球以來第2度舉行的環球選美比賽，本來主辦國以色列準備對境外遊客開放邊境，允許數千名粉絲參加同樂，然而隨著新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，使得以色列當局在賽前2周立刻關閉邊境，使賽前的旅行計畫與籌備工作陷入混亂。

其中，法國環球小姐甚至在抵達以色列時被測出新冠病毒陽性而因此隔離，最後於10日的預賽前提早離開。

另外，此次以色列主辦的選美比賽也陷入政治爭議，因為南非認為以色列對待巴勒斯坦人的方式根本是「種族隔離」，因此決定不支持該國代表到以色列參加環球小姐選拔。

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