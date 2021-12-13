男友兄弟「1張照」洩極樂痕跡　她驚覺綠炸：小三是男的！

▲ 佩特拉男友的好友傳來一張照片，令她發現自己被背叛。（圖／翻攝自TikTok／@pets.hendrikse）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐西蘭一名女子日前分享自己如何靠一張照片發現「被綠了」，意外在網路上爆紅。原來她前男友前陣子和友人一起去了一趟「男孩之旅」，她卻在男友好哥兒們傳來的照片中意外看見使用過的保險套，令她頓時傻眼。

《太陽報》13日報導，紐西蘭女網友佩特拉（Petra）說明，當時她男友和友人出國遊玩，有天長達12至13個小時都沒有他們的消息，令她有些擔心，當晚傳訊息給他同行的好友，對方遲遲沒有回，她等到第二天早上再次傳訊息，對方便傳來一張她男友躺在床上的照片，向她報平安，沒想到這張照片竟成為男友出軌的鐵證。

影片中可見，佩特拉男友的好友傳來一張他的照片，附上一句「他很好」的訊息。照片中她男友躺在床上，蓋著一條毯子，看起來並無異狀，左邊的紅色衣物上卻放著一個使用過的保險套，佩特拉頓時察覺，男友背叛了她，而且對象還是他的好友。

男友好友後來向她解釋，保險套只是個惡作劇，「傳這封訊息來的人宣稱這是個玩笑，是他策畫的，我到現在都不知道這是不是真的。」事發後男友也回到她身邊，不過現在已經是她的前男友了。

這段影片至今吸引1400萬次觀看，許多網友找了許久才看見床上的保險套，紛紛留言表示，「親愛的，這絕對不是惡作劇」、「甩了他會更好！就算真的是惡作劇也一樣，就是有人不知道玩笑也會傷人」、「他好友一定是故意讓妳知道的」。

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