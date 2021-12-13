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日本公布2021年度漢字「金」！　東奧奪牌、大谷翔平獲美聯MVP

▲▼ 日本2021年度漢字「金」。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本2021年度漢字「金」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本「今年的漢字」今天出爐，第4度選出「金」字作為年度代表漢字，原因跟許多日本選手在東京奧運奪金、旅美日籍球星大谷翔平獲得美國職棒大聯盟MLB美國聯盟MVP等有關。

年度漢字和過去一樣在京都市清水寺發表，由住持森清範在1.5公尺乘1.3公尺的特大和紙上，揮毫寫下「金」字。

日本京都新聞報導，反映日本一年社會現象的年度漢字今天揭曉，選出「金」作為「今年的漢字」，這是繼2000年、2012年、2016年後，第4次選出「金」作為年度漢字；巧合的是，這4年都是奧運舉辦年。

每年公開徵求年度漢字的日本漢字能力檢定協會表示，今年選出「金」字的原因包括多位日本選手在東奧奪金、大谷翔平獲得MVP、將棋棋士藤井聰太達成最年輕「四冠」等。

「今年的漢字」從1995年開始票選，今年是第27屆，已成每年12月的慣例活動。

2020年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，年度漢字選出「密」字；2019年因令和年號上路選出「令」字；2018年發生西日本豪雨災情，選出「災」字；2017年因北韓不斷試射彈道飛彈選出「北」字；2016年因里約奧運選出「金」字。

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