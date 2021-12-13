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疫苗難擋Omicron！只打2針染疫機率大增15倍　接種加強劑勢在必行

▲▼新冠,以色列,疫苗,加強劑。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠加強劑不止能提升接種者的抗體水平，還可能可以減緩抗體下降的速度。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

自Omicron疫情爆發後，新冠加強劑就成為了全球焦點。英國《衛報》指出，現有的疫苗是針對新冠原有病毒而設，因此在面對已和原病毒截然不同的Omicron，疫苗的效力大幅降低，導致疫苗效力不足。此外，由於人體的抗體會隨著時間減弱，因此人們只能靠著接種加強劑來彌補這些弱點。

《衛報》指出，疫苗的作用是促使人體產生中和抗體，好在新冠病毒感染細胞前先將病毒攔截。然而隨著時間的推移，體內的抗體可能會隨之減弱，因此不少國家才推出了接種第三針的計劃，希望能藉著提高群體免疫力，來防止病毒的蔓延。

以色列是最早為其人口接種加強劑的國家之一。該國數據顯示，在施打2劑疫苗的3個月後，接種者對抗感染的防護力就會下降，而接種者在施打第2劑疫苗6個月後，染疫的可能性更會增加15倍之多。報導稱，儘管2劑疫苗仍可協助多數人預防重症，但由於我們周圍還有部分未接種疫苗或有免疫問題的人保護力不足，因此這樣的情形可能會形成破口，並造成重大的公衛問題。

▲▼新冠,以色列,疫苗,加強劑。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列是最早為其國民施打加強劑的國家之一。（圖／達志影像／美聯社）

正因如此，Omicron的出現才會讓加強劑的需求變得更為迫切。《衛報》稱，目前所有的現有疫苗都是針對新冠原病毒設計的，然而Omicron的突變卻致使它的棘蛋白與新冠原病毒截然不同，導致疫苗攔截Omicron的效力變低，因此我們需要更多的抗體來彌補此一缺陷。

研究表明，加強劑能讓人們的抗體大大提升至高於2劑疫苗的水平，讓疫苗在對抗Omicron時，能產生更廣泛、更有效的免疫反應。儘管目前科學家還未有足夠的時間與證據，但有部分人推斷，3劑疫苗或許也能減緩接種者免疫力下降的速度。

目前，疫苗製造商正在研製新一代疫苗，調整現有疫苗的漏洞，並有望最快可以在3月份投入市場。科學家們希望，下一代疫苗不僅能更好地中和新病毒，而且還能提供更廣泛的免疫保護，從而有效地對抗變種病毒。

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