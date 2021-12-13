獨／開拍！鄧佳華喊「想趕快體驗」　女主角苡若嘆：愧對家人

記者陳雕文／綜合報導

鄧佳華渴望破處，將於13日下午進行AV拍攝期盼能圓夢，演出前還特別把生殖器、肛門洗乾淨並興奮地說，「想趕快體驗那種滋味！」苡若現身片場表示，要與鄧佳華合作其實做了很多心理建設，並對鏡頭說出2大擔憂的點以及愧對家人的原因，等等把工作完成後，她要再跟家人好好溝通。

▲苡若將與鄧佳華合拍AV。（圖／記者陳雕文攝）

鄧佳華要拍AV，卻遇上女主角臨時辭演的事件，近期鬧得沸沸揚揚，不少網友認為只是片商作秀裝模作樣，鄧佳華的前老闆連千毅也不看好，認為他只是被人利用的棋子，最後一定拍不成，更別說拿到破處紅包600元；「在不瘋狂就等死」的創辦人游否希也認為F奶女優孟若羽臨時跳車的行為只是為了炒作。

▲鄧佳華原定與孟若羽合作，但女方卻在記者會後閃電辭演。（圖／記者林敬旻攝）

●迫不及待

但鄧佳華12日進行蜜蠟除毛、全身清潔，也確定要在稍後上陣，打破外界對他是否能拍攝AV的質疑。全身洗乾淨的鄧佳華對鏡頭喊話，「想趕快體驗那種滋味！」頂替孟若羽的女主角苡若表示，「我很喜歡性，也喜歡被拍攝，等等就算鄧佳華緊張軟爛，我也能讓他再站起來，這是我的專業」。

▲▼鄧佳華開拍前露出手指以及雙腳，工作人員嚇一跳，趕緊協助修剪並買足爽藥劑泡腳，處理雙腳白色的黴菌。（圖／記者陳雕文攝）

●女優的擔憂

現年23歲，擁有170公分修長美腿的苡若說，「開拍前主要考量2點，就是社會輿論會不會認為我只是為了蹭鄧家華的熱度，之後直接黑我，害我沒有工作；另一個點就是，會不會在合作之後，我未來就只能和有爭議的網紅，比方吃屎哥之類的人合作，導致戲路受限。那經紀人是回覆我說不會有這兩點情況發生，我才接受了這次的工作」，接拍動機並非媒體所說，「因為沒試過處男」等鹹濕說法。

▲苡若接拍AV，感激家人的包容，沒想到這次害家人這麼擔心，讓她感到愧疚。（圖／記者陳雕文攝）

苡若話鋒一轉提到，「我覺得對不起家人，原因在於，當我接到了『跟鄧佳華合拍AV』的工作時沒有先告知家人，他們是看到『女主角辭演換人』的新聞才知道是我演，我的媽媽有來關心我，並對我說出心中的擔憂與不安，這讓我感到非常愧疚，因為我做好了心理建設，但我卻沒有讓家人做好心理建設，謝謝家人最後仍尊重我的選擇，讓我可以繼續完成這份工作」。

●希望能有自己的「日本AV番號」

苡若分享說，「我喜歡性與拍攝，也追求『性』的最高殿堂，我就想，也許有個自己的日本番號，就像是一種階段性的里程碑，全世界撇開歐美，我覺得離我太遠，亞洲國家的話，我覺得日本是滿具有標的性的，即使是臉上馬賽克、素人片、多人混戰等類型我都沒關係，只要能在日本網站打上番號搜尋到我，這就是我的夢想」。

●責任感

如果鄧佳華狀態不好始終無法「提槍上陣」，苡若說，「其實我個人的『性』態度是覺得，男生的勃起是我的責任，所以不管佳華等一下是否能夠真的完成性行為，我希望能夠在前戲的時候讓他有反應，這算專業上的自我要求吧！不能丟自己的臉，希望在佳華身上做我喜歡的事情，能夠讓他快速進入『堅挺』狀態，這對我來說也是一個挑戰」。

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▼這次的AV導演圤智雨表示，鄧佳華是處男完全沒經驗，拍攝應該會遇到很多突發狀況，只能隨機應變。（圖／記者陳雕文攝）