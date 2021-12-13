最新照曝光！美核潛艦「康乃狄克號」返國　軍方證實：聲納罩撞壞

美國中西部逾30起龍捲風肆虐，光是肯塔基州就有逾百人喪生，救難隊員為了救出受害者，有時不得不爬過死者的屍體。電商巨頭亞馬遜（Amazon）位於伊利諾州的配送中心（DC）嚴重受損，至少6人死亡。一名年輕貨運司機躲進廁所避難，沒想到仍難逃一死。倖存的員工回憶，狂風來襲的瞬間就像建築物被火車穿過一樣。