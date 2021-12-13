台中百年餅店小開「偷吃17歲少女」！鹹濕對話曝：想看左左右右

▲社口犁記餅店接班人偷吃17歲少女。（示意圖／翻攝Google Maps）

記者陳羿妏／台中報導

百年老字號台中「社口犂記餅店」接班人張姓小開，2019年間被洪姓妻子抓包偷吃年僅17歲的少女，不僅與對方互傳鹹濕訊息，還引誘對方自拍8張裸照，並發生關係。洪女因身心受創，提告丈夫並求償300萬；法院日前審結，判張男應賠40萬元為適當，可上訴。至於刑事部分，張男被依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判刑1年2月，緩刑3年。

判決指出，洪女主張，她與張男2002年結婚，婚後育有2子，原本相處和睦，不料2015年間張男卻趁她懷孕數月時，外出援交尋歡，起初她考量婚姻生活圓滿，以及子女年幼，選擇隱忍並相信丈夫會回心轉意，便要求丈夫簽下切結書。

結果，張男卻於2019年7月間故態復萌，透過手機遊戲結識17歲少女，隨後進一步交往，2人除了發生關係外，張男還會引誘少女自拍8張胸部、下體部位的裸照。此外，2人交往期間曾傳送多則鹹濕訊息，張男傳「想看左左右右（少女回：都跟你脫光睡了）」、「我的版本都是有擋有碼的、真的好身材（少女回：是你不嫌棄～）」、「所以我超想看小壞蛋多傳一些我專屬才有的福利照（少女回：真是的～）」、「小小華壞壞要更多」。洪女認為，丈夫行徑令她身心受創，故求償300萬。

對此，法官勘驗相關事證，判張男應賠妻子40萬元為適當，可上訴。另外，刑事部分，一審張男被依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判刑1年2月，緩刑3年，案經上訴，二審遭到駁回。