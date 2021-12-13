　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／不跟鄧佳華拍片…女優孟若羽辭演被質疑是炒作　無奈回應了

▲鄧佳華化身見習男優記者會，與女優合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄧佳華原定與孟若羽合作，但女方卻在記者會後閃電辭演。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雕文／綜合報導

鄧佳華喜孜孜進軍AV界，母胎單身的他還可以順便「破處」，殊不知原先接拍的女主角「孟若羽」面對家人、粉絲極力的反對，每天承受超大精神壓力，11日深夜提出辭演的請求，直播主連千毅、「在不瘋狂就等死」創辦人游否希都認為這一切只是炒作，孟若羽在稍早做出回應了。

據了解，原先的女主角是身高158公分，擁有F罩杯的究極小隻馬「孟若羽」12日在IG發文說，「這幾天... 感謝大家對我的關心，由於從宣佈與鄧佳華先生合演的消息曝光後，身邊的家人與朋友還有粉絲都提出極大的反對意見，在每天的精神壓力壓迫之下與經紀人溝通討論決定放棄出演」，後來片商趕緊找另一名身高170公分，並擁有32D魔鬼身材的女優「苡若」救火頂替。

▲▼將由苡若頂替女主角，與鄧佳華合拍AV。（圖／導演圤智雨提供）

▲▼將由苡若頂替女主角，與鄧佳華合拍AV。（圖／導演圤智雨提供）

▲▼將由苡若頂替女主角，與鄧佳華合拍AV。（圖／導演圤智雨提供）

連千毅表示，「出演AV的女生跳車不演了，馬上又出第二個，要跟他出演AV！就我來看，整件事情大概的腳本將會是，每個女生跟她炒完新聞後，都會說，受不了輿論壓力，放棄演出！要是之後手腳被看破，片商應該就會說，真的沒人要接拍，所以拍攝計畫終止之類的」，游否希質疑，「演員不用履行合約？賠償違約金？還是說女優拍成人片不用簽約？群演？臨演？ 可以隨意辭演？」也認為孟若羽的行為是為了炒作。

指導這次AV拍攝的導演圤智雨解釋，「在台灣拍AV是遊走在法律的灰色地帶，一般只能簽所謂的演員約，但沒有一條規定可以強迫她必須跟誰發生性關係！既然不能強迫，其實不管是哪間公司都一樣，有時就是跟女優、女優的經紀人講好就好」。

▲▼孟若羽。（圖／翻攝自孟若羽臉書）

▲女優孟若羽辭演遭到質疑，決定對此回應。（圖／翻攝自孟若羽臉書）

孟若羽則回應，「看到圤導演回應游否希的話，身為事件主角的我只能說…無奈，可能很多人不知道的是，普遍當女優是不會有這種特殊關注的，不管是雪碧或是游否希或是連董，這些名人的關注都能左右很多的情緒，而AV圈就如同圤導演所說的，沒有在強迫女生的，多數都是依照女優意願來拍攝」。

孟若羽還說，「不能說我這樣的決定多好多棒，因為你們不是當事人，平常拍AV不會宣傳，新聞看不到，但這次，當家人提出反對意見，朋友各種難聽的話都說出口時，如果是妳呢？要怎麼選？將心比心，至少我不是那種拍片時找不到人的女優，我有在第一時間幫忙一起找人，能做的我盡量去做了」。

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
快訊／北市飯店Check in等8小時！　業者道歉了
史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾人喊丟臉：乾脆不要
直擊鬼鬼、曾國城吃麥當勞！　替梁赫群慶50歲生日「300元有
詹家琮首現身說明！　P3女助理做錯事被指責不算霸凌
偷吃人妻學生！美術館長「器官相嵌」鹹濕示愛：融化在妳身體
這鄉鎮又要發紅包了！　每人可領2000現金
台日疫情受控原因找到了！　「1遺傳基因」迅速殺死病毒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南安平造船廠火警　消防30車40人搶救

海巡職員約砲15歲少女給2000　家長拒和解！繳庫15萬獲緩刑

獨／不跟鄧佳華拍片…女優孟若羽辭演被質疑是炒作　無奈回應了

最大宗立委收賄再爆新罪證！趙正宇打臉自己　750萬來源不明慘了

花蓮民宅失火！燒到隔壁動物醫院　3貓3狗慘成焦屍

快訊／台北男鋸樹卻遭「樹幹壓到腿」！卡3米高動彈不得

20歲正妹子宮炎！推拿師喊：不治療恐摘除　摩鐵逼「自慰排毒」

癡心夫趴引擎蓋遭時速百公里蛇行、甩車　遭摔下車而死

台南「大噴泉」狂洩4hrs止不住　18歲女駕駛撞斷消防栓畫面曝

偷吃人妻學生！美術館館長「器官相嵌」鹹濕示愛：融化在妳身體

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

豪車停隧道中...男子突下車秀舞　左右搖擺跳到忘我！還錄影留念

快訊／台南安平造船廠火警　消防30車40人搶救

海巡職員約砲15歲少女給2000　家長拒和解！繳庫15萬獲緩刑

獨／不跟鄧佳華拍片…女優孟若羽辭演被質疑是炒作　無奈回應了

最大宗立委收賄再爆新罪證！趙正宇打臉自己　750萬來源不明慘了

花蓮民宅失火！燒到隔壁動物醫院　3貓3狗慘成焦屍

快訊／台北男鋸樹卻遭「樹幹壓到腿」！卡3米高動彈不得

20歲正妹子宮炎！推拿師喊：不治療恐摘除　摩鐵逼「自慰排毒」

癡心夫趴引擎蓋遭時速百公里蛇行、甩車　遭摔下車而死

台南「大噴泉」狂洩4hrs止不住　18歲女駕駛撞斷消防栓畫面曝

偷吃人妻學生！美術館館長「器官相嵌」鹹濕示愛：融化在妳身體

雷軍退出多家小米關聯公司！陸媒推測：要全身心投入「造車」

世界級半導體大廠要進駐橋科　陳其邁爆：明天會宣布到時就知道

福士蒼汰許願拍愛情戲　中文說得超標準！喊話粉絲：想去台灣看看

遠離「肉粽式保暖」！最強科技褲一件搞定

2022年度總預算創歷史新高　桃園市議會全力監督市政　推動重大建設

可以吃的玫瑰花！高雄暖心包子全由癲癇患友手作　蒸蛋糕酥脆涮嘴

大停電損失可列入繳稅扣除？財政部研議

神話Eric買酒「店員連要3次身分證」尬回：我43歲了…　網笑喊炫耀文

11歲女童在家神秘死亡　「滅鼠毒氣飄屋內」媽和弟也昏迷送醫

跌破眼鏡！高雄房市大噴發　交易量黑馬竟在這區

社會熱門新聞

快訊／台北美國學校明天緊急停課

美國學校遭恐嚇開槍　學生找到了！

男友送豪宅沒過戶　她討房輸在5字

獨／不會有人跟他拍片的…連千毅心疼鄧佳華：回來吧

人妻被逼下海戰4男　老公：吸陽氣幫我治

快訊／國3汐止隧道7車追撞！車流回堵5km

台北美國學校遭恐嚇開槍訊息曝　當事學生提告了

員工下班車禍亡老闆拒賠　4證據打臉

年輕時拋家棄子！臨老中風討扶養費

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔　除夕縱火燒死6至親

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

國道3號6車連環撞！現場一度回堵

深夜猛撞路邊轎車　男酒測值0.91

即／國道1號楠梓段翻車　車流回堵成停車場

更多熱門

相關新聞

鄧佳華住飯店「禁慾1週」！

鄧佳華住飯店「禁慾1週」！

網紅鄧佳華進軍AV界，將以一名「真田弦一華」拍攝首支影片，一舉一動備受外界關注。他事前做足準備，近日除了蜜蠟除毛之外，還在公司安排下住進飯店緊急訓練，為了在開拍前維持「最佳狀態」，如今已經禁慾將近1個禮拜的時間。

游否希批鄧佳華女優炒作…導演說真相

游否希批鄧佳華女優炒作…導演說真相

游否希批鄧佳華女優「就是炒作」：觀眾口味變重

游否希批鄧佳華女優「就是炒作」：觀眾口味變重

直擊／鄧佳華下體塗滿蜜蠟一扯秒滲血

直擊／鄧佳華下體塗滿蜜蠟一扯秒滲血

鄧佳華被導演爆「做下體蜜蠟除毛」為床戰女優豁出去

鄧佳華被導演爆「做下體蜜蠟除毛」為床戰女優豁出去

關鍵字：

鄧佳華孟若羽AV圤智雨苡若游否希

讀者迴響

熱門新聞

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

《華燈》22位超貴卡司客串

進門先抱！嫩媳穿短褲坐公公旁

彰基院長一天開17台刀　醫諷：難道有分身？

華碩主管羞辱台大男　600字回應曝

廁所烘手機「絞斷食指」　5歲妹慘截肢

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面