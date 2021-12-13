獨／不跟鄧佳華拍片…女優孟若羽辭演被質疑是炒作　無奈回應了

▲鄧佳華原定與孟若羽合作，但女方卻在記者會後閃電辭演。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雕文／綜合報導

鄧佳華喜孜孜進軍AV界，母胎單身的他還可以順便「破處」，殊不知原先接拍的女主角「孟若羽」面對家人、粉絲極力的反對，每天承受超大精神壓力，11日深夜提出辭演的請求，直播主連千毅、「在不瘋狂就等死」創辦人游否希都認為這一切只是炒作，孟若羽在稍早做出回應了。

據了解，原先的女主角是身高158公分，擁有F罩杯的究極小隻馬「孟若羽」12日在IG發文說，「這幾天... 感謝大家對我的關心，由於從宣佈與鄧佳華先生合演的消息曝光後，身邊的家人與朋友還有粉絲都提出極大的反對意見，在每天的精神壓力壓迫之下與經紀人溝通討論決定放棄出演」，後來片商趕緊找另一名身高170公分，並擁有32D魔鬼身材的女優「苡若」救火頂替。



▲▼將由苡若頂替女主角，與鄧佳華合拍AV。（圖／導演圤智雨提供）

連千毅表示，「出演AV的女生跳車不演了，馬上又出第二個，要跟他出演AV！就我來看，整件事情大概的腳本將會是，每個女生跟她炒完新聞後，都會說，受不了輿論壓力，放棄演出！要是之後手腳被看破，片商應該就會說，真的沒人要接拍，所以拍攝計畫終止之類的」，游否希質疑，「演員不用履行合約？賠償違約金？還是說女優拍成人片不用簽約？群演？臨演？ 可以隨意辭演？」也認為孟若羽的行為是為了炒作。

指導這次AV拍攝的導演圤智雨解釋，「在台灣拍AV是遊走在法律的灰色地帶，一般只能簽所謂的演員約，但沒有一條規定可以強迫她必須跟誰發生性關係！既然不能強迫，其實不管是哪間公司都一樣，有時就是跟女優、女優的經紀人講好就好」。

▲女優孟若羽辭演遭到質疑，決定對此回應。（圖／翻攝自孟若羽臉書）

孟若羽則回應，「看到圤導演回應游否希的話，身為事件主角的我只能說…無奈，可能很多人不知道的是，普遍當女優是不會有這種特殊關注的，不管是雪碧或是游否希或是連董，這些名人的關注都能左右很多的情緒，而AV圈就如同圤導演所說的，沒有在強迫女生的，多數都是依照女優意願來拍攝」。

孟若羽還說，「不能說我這樣的決定多好多棒，因為你們不是當事人，平常拍AV不會宣傳，新聞看不到，但這次，當家人提出反對意見，朋友各種難聽的話都說出口時，如果是妳呢？要怎麼選？將心比心，至少我不是那種拍片時找不到人的女優，我有在第一時間幫忙一起找人，能做的我盡量去做了」。