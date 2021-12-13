11歲女童在家神秘死亡　「滅鼠毒氣飄屋內」媽和弟也昏迷送醫

▲目前女童死因仍在調查中。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦發生一起離奇命案，11歲女童法蒂哈(Fatiha Sabrin)日前在家時，突然覺得噁心想吐，被人發現時已經陷入昏迷，最後不幸在送醫途中身亡，當時人也在家中的母親與7歲弟弟也出現同樣症狀被緊急送醫，目前仍在搶救中。

事件11日下午4時12分發生在東倫敦的沙德韋爾區(Shadwell)，11歲女童法蒂哈與家人因為不明原因陷入昏迷，親友透露，他們在昏倒之前已經腹瀉與嘔吐長達好幾個小時。據了解，事發公寓大樓也有其他住戶感到不舒服，消防隊員把住戶疏散後，在建築物內找到大量滅鼠用的化學藥劑，懷疑事件可能與此有關。

親友傷心表示，法蒂哈原本的夢想長大成為一位醫生，「她原本會擁有光明的未來，但她現在已經不在了，她的母親當天打電話給我們，我們趕到時發現3人已經沒有反應」。悲慘事件引發外界關注，鄰居懷疑，滅鼠毒藥可能是透過中央空調擴散至死者家中，目前已將遺體送去驗屍以查明死因。