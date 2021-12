11歲女童在家神秘死亡　「滅鼠毒氣飄屋內」媽和弟也昏迷送醫

▲目前女童死因仍在調查中。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

英國倫敦發生一起離奇命案,11歲女童法蒂哈(Fatiha Sabrin)日前在家時,突然覺得噁心想吐,被人發現時已經陷入昏迷,最後不幸在送醫途中身亡,當時人也在家中的母親與7歲弟弟也出現同樣症狀被緊急送醫,目前仍在搶救中。

事件11日下午4時12分發生在東倫敦的沙德韋爾區(Shadwell),11歲女童法蒂哈與家人因為不明原因陷入昏迷,親友透露,他們在昏倒之前已經腹瀉與嘔吐長達好幾個小時。據了解,事發公寓大樓也有其他住戶感到不舒服,消防隊員把住戶疏散後,在建築物內找到大量滅鼠用的化學藥劑,懷疑事件可能與此有關。

親友傷心表示,法蒂哈原本的夢想長大成為一位醫生,「她原本會擁有光明的未來,但她現在已經不在了,她的母親當天打電話給我們,我們趕到時發現3人已經沒有反應」。悲慘事件引發外界關注,鄰居懷疑,滅鼠毒藥可能是透過中央空調擴散至死者家中,目前已將遺體送去驗屍以查明死因。

Touching tributes paid to 'bright' girl, 11, who died after chemicals found in flatshttps://t.co/ynh8CMhBpR pic.twitter.com/8LOH9EWhce