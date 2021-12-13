長賜號再入蘇伊士運河！這次載貨量更多　埃及嚇到急頒緊急狀態

記者葉睿涵／綜合報導

長賜號（Ever Given）貨輪今年3月在蘇伊士運河擱淺，造成這個全球重要交通樞紐被堵6天，全球航運大亂。長賜號12日再度通過當地，引發國際關注，而埃及當局更是特別頒布了緊急狀態，勢要確保這艘大船能順利通過運河，避免悲劇再度發生。

▲今年3月堵住蘇伊士運河的長賜號，在12日再次以相同方向進入運河。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《國家報》與《耶路撒冷郵報》報導，被譽為全球最大貨輪之一的長賜號於12日從中國航向鹿特丹，並在當天早上從南面入口進入運河。長賜號本次進入運河的方向與今年3月擱淺時相同，而且這艘400公尺長的貨輪，這一次載的貨物比3月重得多，吃水深度也逼近船體的16公尺上限，引發埃及當局高度關注。

為了確保這艘大船能順利通過運河，避免悲劇再度發生，埃及當局特別頒布了緊急狀態，直到長賜號通過後，才終於解除。實際查詢船運軌跡網站 VesselFinder，長賜號已在6小時前進入地中海，宣告這一次的「運河之旅」有驚無險地落幕了。

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