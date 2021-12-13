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南韓準備推動申請加入CPTPP！副總理：台灣申請加入，不能再延了

▲▼南韓經濟副總理洪楠基表示，將正式推動申請加入CPTPP的相關程序。（圖／達志影像）

▲南韓經濟副總理洪楠基表示，將正式推動申請加入CPTPP的相關程序。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

台灣、中國相繼於10月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，考量到區域全面經濟夥伴協定（RECP）將於明年初正式生效，如今面臨大規模跨國經貿夥伴協定「Mega FTA」時代的到來，南韓政府也正式啟動程序，一方面完善相關法規修訂，同時在國內召開各種公聽會、向國會報告，準備全面推動申請加入CPTPP。

根據韓媒《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，有鑑於RECP將於明年初生效後對印太地區的經濟秩序產生衝擊，加上南韓雖在新冠疫情下仍能維持對外穩定性、提高海外出口量，然而卻也面臨到供應鏈被打亂、技術霸權競爭愈趨嚴重等課題，且台灣、中國也早已於10月申請加入CPTPP，南韓政府意識到，眼下應是全面推動申請加入CPTPP程序的時刻，不能再繼續延後。

南韓經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基今（13）日召開第266次對外經濟長官會議，表示為了擴大通商網絡，其實政府過去已落實推動整備國內相關法規制度，潮申請加入CPTPP的方向做準備，「綜合考量到擴大交易、投資時所創造的經濟戰略價值，以及身為開放性通商國家的我國（南韓）地位，是時候該全面推動申請加入CPTPP。」

洪楠基表示，將會與國內各行各業等利害人士展開社會性層面的討論，並以此為基礎，全面開始推動相關程序。

報導分析，其實南韓政府從過去以來便持續朝著申請加入CPTPP的方向邁進，著手推動進行相關的準備工作，然而考量到加入CPTPP後恐將對國內農、畜牧、漁業等產生影響，政府各部門之間的協調工作程序拉長，才導致對外經濟長官會議2度延後召開。

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