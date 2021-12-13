全球2021軍事政變連環爆　海地總統遭暗殺！傭兵潛台灣外館遭逮

▲2021年多地爆發政變與衝突。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

2021年是不平靜的一年，新冠疫情一波又一波地襲來之餘，不少國家的政局也動盪不安。首先是緬甸在2月爆發軍事政變，導致翁山蘇姬帶領的民選政府被推翻，全國陷入軍民衝突；接著台灣友邦海地也在今年7月爆發駭人的暗殺事件。遠在西半球的西非國家也像是「骨牌效應」一樣接連在半年內遭逢一場又一場的政變，讓多個長期執政的獨裁政府被迫下台。

▲海地總統摩依士於家中遭冷血刺殺。（圖／達志影像／美聯社）

海地總統遭刺！身中12槍左眼被轟爆 嫌犯逃亡「闖台灣使館」被捕

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）今年7月7日凌晨於私人官邸遭人暗殺，身中12槍當場死亡。第一夫人瑪婷（Martine Moise）也身受重傷、狀況危急，隨即被緊急送往美國邁阿密接受治療。代理總理約瑟夫（Claude Joseph）當晚宣布海地進入戒嚴狀態，並發布聲明指責「一群說西班牙和英語的不明人士」對總統發動襲擊。

海地警方調查後發現，至少有28人參與到了總統的刺殺活動中，其中有15名哥倫比亞人和2名海地裔美國人。相關人員在現場擊斃4名嫌犯，而其餘嫌犯在逃亡過程中，曾一度逃到中華民國駐海地大使館內，最後在台灣方面的許可下，海地警方進入大使館並捕獲20名嫌犯。

▲暗殺海地總統的嫌犯一度逃入台灣使館。（圖／達志影像／美聯社）

儘管這些嫌犯自稱是美國緝毒局（DEA）派來執行任務的特工，但警方懷疑，他們的真實身份其實是外籍傭兵。美國和哥倫比亞紛紛伸出援手，派出警察和情報人員到海地協助調查，而瑪婷也在7月10日首度發聲，聲稱嫌犯的犯罪動機與摩依士打算舉行新憲法公投有關。

7月11日，海地警方逮捕了一名長居於美國佛州的海地裔醫生薩農（Christian Emmanuel Sanon）。警方認為，海地司法部前公職人員對哥倫比亞武裝分子下達了刺殺摩依士的命令，而薩農是刺殺總統的重要策劃人，因為其中一名嫌犯落網時，第一時間就給薩農打了電話。7月18日，摩依士妻子返回海地，並於當月23日出席丈夫的喪禮。

▲緬甸軍政府奪權後，全國軍民衝突不斷，至今已有逾千人死亡。（圖／路透）

緬軍政變奪權！翁山蘇姬再淪階下囚 軍警血腥鎮壓「街道宛如煉獄」

2021年2月1日凌晨，正當緬甸人民仍沉浸在夢鄉之際，國防軍10輛軍車鳴著警笛，駛入國會管制區，羈押實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）與全國民主聯盟多名領袖，以去年大選出現舞弊之名，發動軍事政變。

政變發生數小時後，國防軍宣布，緬甸即刻進入為期一年的緊急狀態，並將權力移交給緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。不願讓國家倒退回軍事統治年代的緬甸人民紛紛走上街頭抗議，要求軍方歸還政權。

示威活動很快就蔓延到了全國各地。為了控制事態發展，軍方緊急切斷了全國的網路與通訊信號，軍用裝甲車開始進駐各大城市，軍警的鎮壓活動也越發暴力。他們以實彈和橡膠子彈對付抗議群眾，並多次投擲閃光彈和催淚瓦斯，甚至還會開車攻擊、輾壓示威民眾。

▲緬甸實質領袖翁山蘇姬最近被判刑2年。（圖／路透）

緬甸每天都有無數手無寸鐵的百姓死在軍警的槍口下，整個社區猶如戰場一般。緬甸援助政治犯協會（AAPP）資料顯示，自軍政府奪權以來，緬甸已有約1300人慘遭血腥屠殺，其中有至少45人是年齡小於18歲的未成年人，被殺者也不乏兒童、孕婦等平民，被軍方無理羈押、捕捉的無辜百姓更多達1萬700人。

緬甸的抗議活動至今還在持續，而軍政府對前朝政治人物的制裁也尚未落幕。12月6日，緬甸法院裁定，翁山蘇姬犯下「煽動群眾」及「違反防疫法規」2罪，判處4年徒刑，軍政府領導人隨後也予以部分赦免，將翁山蘇姬的刑期降至2年。

西非軍事叛亂連連！半年4國一夜變天 民眾反應大不同

▲查德總統德比因為在前線指揮作戰陣亡。（圖／路透）

查德（Tchad）

曾是台灣邦交國的查德在4月出現叛軍威脅。該國的強人總統德比（Idriss Deby）親上前線與叛軍交戰，沒想到竟意外受傷並發生感染，最終不治身亡，享壽68歲。為了穩定軍心，政府推派德比長子、四星上將馬哈馬特（Mahamat Idriss Deby Itno）接管政權。查德主要貿易夥伴暨前殖民國法國旋即給予新領導階層祝福，且避免將其形容為政變。

▲帶領馬里政變的軍政府領導人戈伊塔是目前的馬利元首。（圖／達志影像／美聯社）

馬利（Mali）

深陷新冠疫情及恐怖份子侵擾的馬利，在一年內2度陷入政變危機。馬利武裝部隊在2021年5月24日再次發起軍事政變，將才剛上任8個月的馬利總統巴恩多（Ba N'Daou）、總理瓦恩（Moctar Ouane）、國防部長杜庫雷（Souleymane Doucouré）全部拘禁，而先前領導2020年馬利政變的軍政府領導人戈伊塔（Assimi Goïta）則就任過渡總統。這是馬利在2012年和2020年之後發生的第3次政變，而這一次的政變距離上一次只有9個月。

▲幾內亞的民眾樂見軍方成功政變。（圖／路透）

幾內亞（Guinea）

2021年9月5日，幾內亞首都科納克里（Conakry）市中心突然槍生大作，民眾也在總統府附近目擊大量士兵。隨後，叛軍宣稱83歲的幾內亞總統孔戴（Alpha Condé）已被扣押，而軍方首領鄧布亞（Mamady Doumbouya）也宣布解散政府、廢除憲法、關閉國家邊境，並且實施全國宵禁。

鄧布亞於10月1日宣誓就任臨時總統。聯合國、非洲聯盟、西非國家經濟共同體等國際組織及歐美國家紛紛譴責此次政變，不過幾內亞人民卻持相反態度。路透社及BBC報導，有目擊者在軍方起義成功後湧上街頭慶祝，就連幾內亞的反對派也樂見軍方政變成功，甚至期待與對方合作，為國家帶來新氣象。

▲蘇丹政變將人民分化成了「親軍」和「親過渡政府」2派。（圖／路透）

蘇丹（Sudan）

2021年10月25日，蘇丹軍方發動軍事政變，並逮捕了蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）與4名政府高官。當天晚些時候，軍方宣布蘇丹進入緊急狀態，並解散了哈姆杜克所帶領的過渡政府和主權委員會。軍方也中斷了各地網路、封鎖部分橋樑及隧道，並將哈姆杜克夫婦軟禁於蘇丹首都喀土穆的住宅。

蘇丹民眾在這起事件中被分化成「親軍派」和「親過渡政府」，2派人馬也都紛紛走上街頭，以行動支持自己心儀的政府。不少示威者聚集在首都街頭點燃汽車輪胎並設置路障，導致至少7人被槍殺，140人受傷。

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