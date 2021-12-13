台日疫情受控原因曝！1遺傳基因可迅速殺死病毒　歐美僅20%人有

▲科學家發現，日本與其他東亞國家的疫情受控，可能與遺傳基因HLA-A24有關。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

日本理化學研究所發現，日本及其鄰近的中、韓、台等國，新冠疫情遠比西方來得好的原因可能與基因遺傳有關，因為多數日本人的免疫系統中，都帶有一種能有效殺死各種冠狀病毒的遺傳基因「HLA-A24」。

據《日本時報》報導，即使面對一波又一波的疫情侵襲，日、韓、中、台等國的感染率和死亡率還是低得出奇。儘管人們過去都將相關現象歸功於東亞國家的人戴口罩比例較高，但日本理化學研究所最新研究顯示，東亞人體內的遺傳基因和免疫特性是較有可能的原因。

科學家發現，60%的日本人身上有一種特殊的免疫細胞「HLA-A24」，這種細胞會在病毒進入人體後，迅速與病毒結合並繁殖T細胞將病毒殺死。科學家認為，這是日本有效防止新冠患者病情演變成重症，並降低死亡率的關鍵原因之一，因為相對於日本，歐美只有10%到20%的人有HLA-A24免疫細胞。

日本理化學研究所的相關論文目前已發表在最新一期的《通訊·生物學》（Communications Biology） 期刊，不過科學家承認，本研究只集中在了殺手T細胞上，「HLA-A24」對其他細胞的反應仍有待進一步研究。

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