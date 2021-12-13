龍捲風毀掉亞馬遜倉庫！6人活活壓死　員工怒嗆「手機禁令」該廢了

▲亞馬遜（Amazon）位於伊利諾伊州一家物流中心10日遭龍捲風襲擊，大片屋頂與牆面被吹翻。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國中東部6州日前遭遇10多起龍捲風襲擊，伊利諾伊州愛德華茲維爾市（Edwardsville）的亞馬遜（Amazon）物流中心的屋頂更是因不堪強風而倒塌，造成至少6人死亡。有員工就公開反對近期逐步恢復的「手機禁令」，「我絕不可能指望亞馬遜能保護我的安全，如果他們規定禁止使用手機，我就辭職。」

綜合美國ABC7與《商業內部》報導，位於愛德華茲維爾市的亞馬遜物流中心10日晚間8時35分遭受毀滅性的龍捲風襲擊，倉庫一處約足球場大小的牆面與屋頂應聲倒塌，導致人數不明的員工受困在瓦礫堆中，目前已經確認了6名年齡介於26歲至62歲的罹難者身分，另有1人受傷住院、45人獲救，消防人員仍繼續清理廢墟，並與亞馬遜主管合作查明事故當時所有值班人員的下落。

▲目前已知6名員工罹難、1人受傷須住院，現場清理工作預計還將持續3天。（圖／路透）

報導指出，亞馬遜方面僅表示當龍捲風警報發生時，所有員工都會收到通知並被引導至避難所，但卻拒絕回答確切是在幾點幾分發出通知等具體問題。消防當局則表示，亞馬遜沒有提供完整的員工人數，因為當時正值換班，且有部分是兼職人員。

消極的回應引發許多受雇者批評，還有員工對亞馬遜正在全美各地恢復的「手機禁令」感到擔憂，禁止使用手機讓他們無法迅速撥打求救電話或獲取緊急災害資訊。此前，亞馬遜在疫情期間曾放寬倉庫人員嚴格的手機禁令，允許員工緊急聯絡親人或醫療服務。

▲被摧毀的區域至少有1個足球場大小，消防當局表示，建築混凝土牆厚度約28公分，而屋頂大約12公尺高，有部分重量從上方崩塌下來而造成傷亡。（圖／路透）

伊利諾伊州一名亞馬遜員工向彭博社表示，這些人在龍捲風災難中身亡後，「我絕不可能指望亞馬遜能保護我的安全，如果他們規定禁止使用手機，我就辭職。」另一名員工則說，往後每個人對不能攜帶手機的規定，肯定會感到害怕，他交談過的多數員工將手機放在身上都不是為了私事，確實是在緊急情況下才會使用。

對此，亞馬遜拒絕回應員工對「禁用手機」、「惡劣天氣中進行危險勞動」等安全顧慮，也沒有計畫調整政策，只說現在的重點將放在現場救援行動，「我們與受害者、其家屬與所有受風暴影響的人同在，並為他們祈禱，我們將繼續支持在該地區的員工與合作夥伴。另外，也感謝所有現場緊急救難人員的持續努力。」

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