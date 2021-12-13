19歲正妹飛行員「獨駕」環遊世界　今日將到訪台灣

▲比利時19歲少女飛行員羅瑟福德。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

比利時一名19歲少女飛行員羅瑟福德（ZaraRutherford），今年8月時駕駛超輕型飛機由當地機場出發，計劃3個月內繞行世界一周，創下獨駕飛機環球的最年輕女性世界紀錄，不過因為簽證和天候因素，她在俄羅斯待了一個月，11日終於從俄國飛抵南韓，預計今（13）日到訪台灣！

▲羅瑟福德預計13日到訪台灣！

《路透社》報導，擁有英國和比利時雙國籍的羅瑟福德（Zara Rutherford），從小在同為飛行員的父母耳濡目染之下，羅瑟福德也有著屬於自己的飛行夢，她打算單獨繞行地球一周，飛越5大洲共52個國家，預計耗時3個月，目標成為獨自駕機環繞地球的最年輕女性。她在今年8月18日從比利時西部的庫特萊威弗爾哲機場（Kortrijk-WevelgemAirport）啟程，開啟她的5萬1千公里旅程。

▲從小在同為飛行員的父母耳濡目染之下，羅瑟福德也有著屬於自己的飛行夢。

羅瑟福德自14歲開始接受訓練，並在2020年取得飛行員執照，為迎接此趟旅程她也做足準備，包括學習維修零件以及練習水中機內逃生。她所駕駛的鯊魚超輕型飛機（Shark UL）重量只有325公斤，同時選擇降落在較小規模的機場和航空站，避免使用忙碌的大型航空轉運中心。

據報導，羅瑟福德計劃途經北美、南美、俄羅斯、中亞、東亞及中東等地，包括近70個停靠站，並規劃19天休息日，最終在11月初返抵位在比利時的家鄉科特賴克（Kortrijk），不過受到天候因素和簽證等因素，行程大Delay，她在俄羅斯停留了約一個月後，11日從海參崴（Vladivostok）飛抵南韓，並在金浦國際機場（Gimpo International Airport）舉行記者會；13日啟程前往台灣。

▲若羅瑟福德順利完成這次的飛行，將成為這項壯舉的最年輕女性。

羅瑟福德告訴記者，這趟旅途很具挑戰性，由於上述的因素影響，預計她在明年1月中旬完成環球之旅，根據金氏世界紀錄，單獨駕機環繞地球的最年輕飛行員是18歲英國青少年魯德洛（Travis Ludlow），他在今年7月締造了這項紀錄，而曾為阿富汗難民的美國飛行員華斯（Shaesta Wais）在2017年以30歲的年紀，創下獨駕飛機環球壯舉的最年輕女性，若羅瑟福德順利完成這次的飛行，將成為這項壯舉的最年輕女性。

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