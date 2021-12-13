南韓真的不抵制北京冬奧！總統文在寅認了：「我們目前從未考慮」

▲文在寅前往坎培拉會晤澳洲總理莫里森。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅昨（12）日啟程飛往澳洲進行國是訪問，預計15日結束後返國，他於當地時間13日會晤澳洲總理莫里森（Scott Morrison），會後兩人舉行聯合記者會。現場有記者提問，南韓是否會跟進美國針對北京冬奧實施「外交抵制」，對此文在寅答道，「目前韓國政府尚未考慮杯葛北京冬奧」。

根據《韓聯社》，韓澳兩國從1961年建交後至今已60周年，文在寅於當地時間13日在澳洲首都坎培拉的國會與莫里森進行韓澳兩國元首峰會，主要談及核心礦物供應鏈、經濟通商、氫經濟、軍事國防、新冠防疫等多種領域，在聯合記者會時，現場有人提問南韓對於中國的態度，以及此次文在寅的澳洲行是否顯示南韓對中國的態度已有所改變。

文在寅回道，「韓國政府目前尚未考慮杯葛（北京冬奧）。對於實施外交抵制一事，南韓並未獲美國等某些國家的建議。韓國與美國的同盟關係雖然建構於外交、國防，但是韓國與中國的關係也相當重要。為了實現韓半島（朝鮮半島）和平穩定、實現北韓無核化，中國須付出具建設性的努力。」

文在寅表示，「所以，韓國正致力於，一方面以與美國維持穩固同盟關係的方向做為基礎，一方面維持與中國之間的關係。」

現場也有記者提問，南韓與澳洲同樣都有遭到中國實施經濟報復的經驗，應如何面對；對此，文在寅回覆道，「（韓國）再與中國之間的關係，除了有些許矛盾、也有互相競爭的問題存在著，然而在氣候變遷、供應鏈、傳染病等議題上，（韓中）雙方分明存在著須共同合作的全球性議題。為了能有效管控前述議題，並打造自由、開放的印度暨太平洋地區，（韓國）將會持續與澳洲進行合作。」

先前就有報導分析，文在寅政府視北京冬奧為改善南北韓關係的對話平台，考慮以此為契機促成南北韓、北韓與美國之間的對話，同時南北韓、美國、中國等韓戰參戰國能簽署《終戰宣言》。

而隨著澳洲反中的態度愈趨明朗化，文在寅也表示，此次造訪澳洲的目的和南韓對中國的態度無關。

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