院長遭爆「分身術開刀、霸凌名醫、性騷護理師」　彰基回應了

▲彰化基督教醫院院長陳穆寬被控詐領健保費、霸凌醫師、性騷擾護理師。



圖文／鏡週刊

針對本刊踢爆彰基院長陳穆寬遭控偽造開刀房記錄，詐領健保點數、霸凌多位資深醫師，造成彰基爆發名醫出走潮，以及性騷擾護理師等多項醜聞，彰基公關室出面回應了！該院對所有指控全部否認，甚至攻擊某位院方認為可能是投訴人的離職醫師，主動揭露本刊並未報導的院內人事糾葛，對於陳穆寬被控霸凌其他資深醫師部分，則避而不答。

彰基公關室回應如下：

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一、偽造開刀房記錄部分：陳院長開刀時間為週四、週六，非外傳週二、四、六。院長所執行如為困難複雜大手術，主要手術部分處理完畢，縫合及善後處理交由其他團隊醫師，包括由主任、主治醫師或住院醫師協助，為正常合法，見實習醫師及國外參訪學者，只能在旁觀摩見習。若是小手術，例如「聲帶息肉手術」，院長親自開刀約5分鐘就可結束，但是準備及恢復需要1小時，需要多個房間執行手術。陳院長做事態度積極，每天早上7點查房，對病人服務親切，態度誠懇，連續3年獲得彰基讚美服務之星。

二、霸凌醫師部分：彰基為基督教醫院，是以愛護員工照顧員工為理念，故，絕無霸凌離職員工，近3年來全院員工滿意度達75-76％。

例如，近日離職前眼科陳珊霓主任，本院絕無減少其門診次數及手術時段，因為其主任任職到2021年6月30日屆滿，曾因違反學術倫理被教育部懲處過，最近又至少有3件論文發表違反研究倫理，被本院「人體試驗委員會」正式懲處，該事件亦經本院學術倫理審議小組懲處，所以在7月1日任命新的主任時不予任命。

該員工離職前，該科直屬醫療長（副院長）徵詢過該科至少3位主治醫師，能否接任主任一職，然無一醫師敢接，擔心接任後變成被攻擊對象。也因此，陳醫師離職後，只能由副院長督導代管該科，事實上，本院係以其副院長以及教授身分任命，並非以婦產科主治醫師身分代管眼科，此係醫療界常見之舉。

該員工（陳珊霓醫師）離職前發表3000多字長篇文給全院同仁，其所述內容均與事實不符，卻於各大媒體散播，直屬副院長亦進行蒐證，保留法律追訴權。此外，陳醫師的兒子，也是本院眼科住院醫師，被抱怨多次不適當行為：包括更改主治醫師處方、急診會診看診流程不符合常規且處理不當，經善意提醒，配合度仍不佳，甚至於公開之全科會議場合公然嗆聲副院長，嚴重違反職場倫理。

性騷擾護理人員：開刀房為一公開場合，每次開刀至少7至10位同仁在場，包括刷手護理師、流動護理師、麻醉護理師及麻醉醫師（全身麻醉的手術）、住院醫師、實習醫學生……等多人，在眾目睽睽之下，不可能有所述騷擾事件發生，如員工自覺受到騷擾，本院內部有正常管道可提出申訴，顯見爆料者居心叵測。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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