彰基名醫遭「惡整」爆出走潮　院長被控霸凌行徑曝光

▲陳穆寬（前左1）被控為建立絕對權威，不惜霸凌多名資深醫師。



圖文／鏡週刊

陳穆寬遭控為了建立院長威權，霸凌院內資深名醫，前副院長因為選舉恩怨得罪他，其器官移植小組被拆解，且為了搶奪資源，他嗆口腔外科不是MD（臨床醫師），牙醫只會補牙，不准動口腔癌等頭頸腫瘤手術；對於自己耳鼻喉科的學長，看不順眼照樣修理，不准住院醫師跟刀、照顧其病人，其剷除異己，株連無辜手段，造成彰基名醫出走潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Ｃ姓醫護人員告訴本刊，堪稱彰基招牌、全國器官移植前三名的陳堯俐前副院長，只因曾與陳穆寬角逐院長寶座，竟也遭秋後算帳。陳穆寬先是調走陳堯俐的專科護理師，還不准其他科別的醫師幫忙，形同拆解救人無數的器官移植小組，讓陳堯俐從副院長之尊，變成陽春醫師，也因此，彰基後來很少進行大型的器官移植手術。

還有一位泌尿科的江姓名醫，只因為與陳堯俐是好朋友，竟然也遭整肅，不僅門診全部被停，還從總院被調到員林分院，再調到雲林基督教醫院，形同流放。

▼彰基的離職醫護人員（圖）指控陳穆寬利用院長權勢，胡作非為。



此外，彰基有一位用微創手術治療甲狀腺疾病的楊姓醫師，相當有名，但陳穆寬上任之後，不准他再進行微創手術，而是把這類手術「讓」給自己出身的耳鼻喉科。因為如此，這二年，甲狀腺疾病患者到彰基就醫，只能接受傷口較大、須住院較久的傳統手術。

陳穆寬替自己的耳鼻喉科搶資源、霸凌其他科別醫師的事跡還不只這一樁。Ｋ醫師透露，像口腔癌、鼻咽癌等「頭頸腫瘤」疾病，一般外科、耳鼻喉科、口腔外科都可以開刀。

但陳穆寬竟在這三科的聯合病例研討會上，公開羞辱口腔外科醫師說：「你們牙醫只會補牙，哪裡會動刀！你們根本不是MD（臨床醫師）！」他規定，口腔癌等頭頸腫瘤的患者，必須交給耳鼻喉科開刀，為貫徹命令，他還拔掉口腔外科蔡姓主任、不准排他的手術，最後，這位名醫黯然離去，選擇自行開業。

不僅打壓其他科別，陳穆寬也遭控霸凌自己人。Ｃ姓醫護人員說，陳穆寬的學長蕭姓醫師因為資深，沒那麼聽話，居然也遭整肅，陳威脅住院醫師不准跟蕭醫師的刀、不准照顧他的病患，開會時還放話說：「若不想拿到訓練證明，不想考專科醫師執照，就幫蕭，沒關係，走著瞧！」

蕭姓醫師無法接受，依規定向院內的「職場霸凌委員會」申訴，無奈學弟院長是主委，其他委員不敢吭聲，他只好選擇辭職。由於陳穆寬辣手鎮壓，讓有意見的醫護人員噤若寒蟬，從此再也不敢挑戰院長的威權。



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

【彰基院長爆醜聞3】摳人手心耳朵吹氣 護理師控院長撩妹壁咚超噁心

【彰基院長爆醜聞4】院長陳穆寬遭爆多項醜聞 彰基回應了

【彰基院長爆醜聞1】台北開會同時也在彰化動手術？ 陳穆寬大秀分身術日開17台刀