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彰基院長遭控摳人手心、吹氣、摸背、壁咚　護理師：好噁

彰化基督教醫院院長陳穆寬被控在手術室性騷擾女護理師，行徑囂張。

▲彰化基督教醫院院長陳穆寬被控在手術室性騷擾女護理師，行徑囂張。

圖文／鏡週刊

彰基離職護理人員投訴，院長陳穆寬會在開刀房裡對女護理師毛手毛腳。她本人曾幫陳穆寬穿手術衣時，被偷偷摳手心，感覺好噁！更曾目睹院長對著學妹耳朵吹氣、把手伸進背部撫摸；此外，陳穆寬自命風流，還攔住年輕護理師「壁咚」雙眼放電，而這些行為只會讓被騷擾的女性感到不舒服，而非小鹿亂撞。

囂張、跋扈之外，陳穆寬還被投訴是性騷擾慣犯。一位離職的Ｙ姓護理師現身說法告訴本刊：「陳常在開刀房裡毛手毛腳，好幾次，我幫他穿手術衣時，他都會趁機握住我的手，還摳手心，感覺相當噁心！」

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這算客氣的，還有更嚴重的。Ｙ姓護理師說：「我親眼看到，某次手術後，一位學妹對著電腦輸入資料，陳穆寬竟從後面靠近，臉貼著學妹的耳垂，說話像是在吹氣、挑逗，更過分的是，他還伸手撫摸學妹的耳朵、脖子，當時學妹上衣的領口比較寬，陳的鹹豬手一路往下滑，一直快到胸罩背扣的部位才停手。」

▼彰基院內到處都是陳穆寬的人形立牌（圖），被批評根本是在造神。

彰基院內到處都是陳穆寬的人形立牌（圖），被批評根本是在造神。

Ｙ姓護理師強調，類似狀況非常多，毛手毛腳、口頭吃豆腐的，不勝枚舉，她親眼目睹、親身經歷的就好幾次，她還曾見過某護理師經過院長室時，被陳穆寬給攔下，然後陳像個情聖，對護理師「壁咚」，雙眼放電。Ｙ女說，那位學妹後來向她訴苦，說被一個握有權勢，但令人討厭的男人壁咚，感覺不是小鹿亂撞，而是噁心、不舒服。

此外，彰基院內還盛傳，陳穆寬曾猛烈追求一位藥廠美女業務代表，對方之前勤跑院長室，後來可能是拒絕陳的追求，陳竟然逼藥廠將該女調離彰基，甚至「懲罰性」停止某項專利藥。

對此，Ｃ姓醫護人員告訴本刊：「真相如何？外人無法得知，我見過該女，她有一段時間跟陳穆寬過從甚密是事實，突然被調走、陳下令停止某項專利藥，也是事實，至於是否有隱情？可能只有二位當事人才知道。」

也許是因為太年輕，陳穆寬上任後爭議不斷，如今又被多名醫護人員指控，利用權勢胡作非為，若指控屬實，已不只是茶壺內的風暴，甚至有違法之虞，更重要的是，還會影響廣大患者的醫療權益，主管機關與檢調單位有必要介入調查。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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