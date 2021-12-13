G7外長會議主席國聲明　再度關切台海局勢





▲G7在英國利物浦召開。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦12日專電

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天發布七大工業國集團（G7）主席國聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性，並對「脅迫性的經濟政策」表達關切。

在英格蘭利物浦（Liverpool）召開的G7外長會議今天進入最後階段，今年首度邀請東南亞國家協會（ASEAN）成員國；澳洲及南韓雖非G7成員國，但外長潘恩（Marise Payne）及鄭義溶也分別受邀，並出席實體會議。

特拉斯今天代表英國發布主席國聲明，在聚焦中國議題的段落提到，與會各國外長「強力重申」5月的G7外長會議公報及6月的G7領袖峰會公報所指出的承諾與立場，並關切「脅迫性的經濟政策」。

她指出，各國外長討論了與中國有關的一系列議題與挑戰，包括香港與新疆、南海及東海的情況，以及「台灣海峽和平穩定的重要性」。

今年5月召開的G7外長會議會後發布公報，提到支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）及台灣海峽和平穩定的重要性，是G7首次公開提及台海局勢。

隨後6月發布的峰會公報，也明確提出「嚴正關切東海和南海局勢，強烈反對任何單方面試圖改變現狀及令緊張情勢升溫」、呼籲中國尊重人權和基本自由及香港的高度自治權。

在主席國聲明中，特拉斯提到，各國外長也討論了維持印太區域和平、開放、包容及遵循法治原則的重要性，並重申將致力與印太區域合作，包括協助基礎建設、綠色轉型、發展永續經濟及科技。各國外長也觸及印太區域的海事合作及國家行為者在網路空間的活動。