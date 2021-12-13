PTT鄉民曝親赴「尼加拉瓜」經驗談　網友感嘆：可惜是個好國家

▲一位PTT鄉民分享自己去尼加拉瓜的經驗談，圖為原PO與格拉納達成是棒球隊成員合照。（圖／網友jinglun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林彥臣／綜合報導

台灣的前邦交國尼加拉瓜日前突然宣布斷交，在錯愕之餘也讓網友開始好奇研究這個國家。對此就有一位曾經前往尼加拉瓜的PTT鄉民，在八卦板上發表自己與當地居民交流的經驗談，還有對於當地國際局勢的看法。相當專業的內容與寶貴的經驗，被許多網友推爆。（本文獲當事人授權提供）。

▲活火山馬薩亞火山（Masaya），是尼加拉瓜當地的知名景點。（圖／網友jinglun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



原PO在PTT上回應一則題為《尼加拉瓜是一個怎麼樣的國家》的PO文指出，他在2年前到訪尼加拉瓜，是一個物價低廉，食物相對好吃，且非常漂亮的國家，境內擁有豐富的天然景觀，有活火山（可看見噴發與岩漿）、火山湖等，馬薩亞火山（Masaya）每天都在運動，所以常能在山下聽見轟轟巨響。

▲尼加拉瓜街景，交通秩序大致良好。（圖／網友jinglun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



原PO 介紹，尼加拉瓜是位於中美洲的國家，國土是中美洲最大的國家，北鄰宏都拉斯，南鄰哥斯大黎加，是中美洲第二貧窮的國家，僅優於加勒比海地區的海地，其實跟台灣斷交是早晚的問題，最大因素在於尼加拉瓜內政，「一個漸漸走向獨裁體制的國家」。

▲尼加拉瓜特有傳統美食Vigoron(pollo y yuca)捲心菜沙拉，水煮的木薯與雞肉組成，全部包在香蕉葉中。一份是C$60科多巴，約台幣55塊。（圖／網友jinglun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



原PO指出， 總統奧蒂嘉領導的桑解陣是極左派政黨，國際政治上長期與俄羅斯(含前蘇聯)、古巴、委內瑞拉等獨裁陣營交好，與比較偏右派民主陣營的國家，如美國、加拿大、歐盟關係交惡。

▲尼加拉瓜當地人會吃美洲鬣蜥，口感吃起來與雞肉非常相似，可用來炒或炸。（圖／網友jinglun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



原PO分析，這次的斷交，也會影響往後的事件，潛在因素與延宕多時的尼加拉瓜運河建設多少也有關， 奧蒂嘉仍非常堅持要建設尼加拉瓜運河，所以這次的斷交後再與北京建交，尼加拉瓜運河未來去留可多加留意。

▲尼加拉瓜人知道台灣很會打棒球。（圖／網友jinglun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



原PO接著介紹當地風土民情，尼加拉瓜最受歡迎的運動是棒球，同時也是他們的國球，走到哪，只要有空地便能看見當地人在打棒球，其瘋狂程度是與古巴、多明尼加並駕齊驅，當地人也都知道台灣的棒球名列世界前茅，每次到一個地方，他總會被邀請去與他們一起打棒球。

▲原PO被當地人邀請一起打棒球。（圖／網友jinglun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



原PO說，他曾在一座叫做格拉納達（Granada）的城市，與當地的城市棒球隊一起打球，最後要離開時，每個隊員都在球上簽名，並寫下自己在球隊所屬背號。

▲當地人在棒球上簽名，原PO至今都保存留念。（圖／網友jinglun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網友對此留言表示，「感覺交通秩序良好」、「看起來是個好國家，可惜政府跪舔」、「居然吃美洲鬃蜥，這真的很原始」、「看來就是個被政府搞爛的美麗國家」、「謝謝分享！那顆棒球帶著的回憶很有紀念意義」。

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