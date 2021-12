長賜號再度通過「蘇伊士運河」　怪手司機推特緊張發文

▲長賜號今年3月堵住蘇伊士運河,12日再度通過。(圖/達志影像/美聯社)

記者林彥臣/綜合報導

在今年3月堵住蘇伊士運河6天,造成全球航運大亂的長賜號(Ever Given)貨輪,在當地時間12日,再度通過蘇伊士運河,當時因為孤獨挖掘運河爆紅的怪手司機,第一時間就相當緊張的在推特上發文,引發網友的熱議。

Pindrop silence pic.twitter.com/HQCd6dUtXX — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) December 12, 2021

推特帳號「那個在蘇伊士運河開怪手的男人」(Guy With The Digger At Suez Canal)在長賜號通過時發文表示,「保持安靜」( Pindrop silence )。雖然只是短短的一段話,但是全球的網友都感受到他的緊張。

▲長賜號已經順利通過蘇伊士運河,進入地中海。(圖/翻攝自vesselfinder)



實際查詢船運軌跡網站 VesselFinder,長賜號的位置已經進入地中海,所以在幾個小時前,的確正在通過蘇伊士運河,並且已經順利通過。

