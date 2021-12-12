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G7外長會議東南亞成焦點　公報是否再納台海引關注

▲▼G7外長會議台海與東南亞議題成為討論焦點。（圖／路透）

▲G7外長會議台海與東南亞議題成為討論焦點。（圖／路透）

中央社記者陳韻聿倫敦12日專電

英國近來強調深化與印太地區關係的戰略重要性，英國外交大臣特拉斯今天在七大工業國集團（G7）外長會議期間重申將致力強化與東南亞地區的安全、經貿與科技連結。

此外，G7外長會議觸及台海局勢。今天會後公報是否再度納入相關內容，外交界人士表示，值得期待。

今年5月召開的G7外長會議會後發布公報，提到支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）及台灣海峽和平穩定的重要性，是G7首次公開提及台海局勢。

在英格蘭利物浦（Liverpool）舉行的G7外長會議今天進入最後階段，這是英國作為G7輪值主席國召開的最後一場會議，下一任主席國是德國。

這次G7外長會議首度邀請東南亞國家協會（ASEAN）成員國出席，但多數受邀外長因疫情考量，選擇視訊參與。南韓雖非G7成員國，但外長鄭義溶也受邀，並出席實體會議。

英國外交部表示，今天會談內容焦點包括與ASEAN成員國建立更緊密的科技、經貿與安全連結。特拉斯（Liz Truss）期待英國強化與東南亞地區的關係、共創雙贏。

特拉斯指出，透過集結、凝聚「熱愛自由」的國家，英國可確保與東南亞地區連結的強度，以及相關連結將確實反映東南亞的規模和重要性。英國強化與東南亞的連結既有助增加國內就業和商業機會，也有益確保印太地區的開放、安全與繁榮。

特拉斯也鼓勵東南亞國家在先進科技的全球標準與規範制定方面，扮演一定角色。G7與ASEAN成員國外長將商討如何促進數據、資訊的自由流通，同時杜絕盜取智慧財展權與網路犯罪等現象。特拉斯支持為國家行為者在網路空間的活動制定規範，以利釐清責任。

英國11月宣布將透過外交部旗下「英國國際投資公司」（BII）擴大投資亞洲、非洲及加勒比海地區，與北京的「一帶一路」倡議較勁意味濃厚。目前外交部已宣布兩個東南亞地區相關計畫，包括提供ASEAN國家1億1000萬英鎊發展永續基礎設施，以及另外投資整體東南亞地區2億7400萬英鎊，協助提升氣候韌性。

今年2月發動政變後至今仍把持政權的緬甸軍方未受邀與會，但G7外長會議議程納入緬甸局勢。

英國今天再次譴責政變及軍方對民眾的暴力行徑，以及民選政府及公民運動成員遭拘捕。英國已透過聯合國（UN）、非政府組織等管道提供超過50萬緬甸民眾人道援助，未來將持續與ASEAN國家緊密合作，推動終止緬甸政治危機。

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