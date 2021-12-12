日本研發出「抗衰老疫苗」　盼用於治療年齡增長相關疾病

▲日本研發出「抗衰老疫苗」，許多與年齡有關的疾病將有望獲得治療。（圖／達志示意圖）



記者林彥臣／綜合報導

日本順天堂大學日前發布的報告指出，開發出一種抗衰老疫苗，在動物實驗中成功改善了小鼠與年齡增長相關的病症，還能延長早衰症模型小鼠壽命。這項成果有望用於與年齡增長有關疾病的治療。

衰老細胞是指在壓力作用下因染色體受損，而停止分裂的細胞，而且這是不可逆的現象，過去有研究指出，人體的衰老細胞會導致許多與年齡成正相關的疾病發生，衰老細胞會在機體組織內累積，但迄今尚未發現可以選擇性且無副作用清除衰老細胞的方法。

順天堂大學的報告指出，研究團隊針對「非轉移性黑色素瘤糖蛋白B」（GPNMB）進行實驗， GPNMB是一種在衰老細胞中聚集的分子，它在患動脈粥樣硬化小鼠的血管內皮細胞和白細胞中表達增多。

用高脂肪飲食小鼠進行的實驗顯示，敲除含有GPNMB分子的衰老細胞相關基因，可以減弱這些小鼠脂肪組織的衰老程度，改善它們全身代謝異常。

▲研究團隊認為，「抗衰老疫苗」將來有可能用於治療阿滋海默症。（圖／示意圖／達志影像）



研究團隊以GPNMB為抗原成分研發出抗衰老疫苗。實驗顯示，這種疫苗能成功清除小鼠體內含有GPNMB分子的衰老細胞，改善小鼠與年齡增長相關的病理性改變，還能延長早衰症模型小鼠壽命。

相關論文已發表在英國《自然·老化》雜誌網絡版上。研究團隊認為，這一發現將來有可能用於治療阿滋海默症等與年齡增長有關的疾病。