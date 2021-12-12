日本研發出抗衰老疫苗！有望治療慢性病　阿茲海默患者痊癒不是夢

▲日本成功研發出一種抗衰老疫苗。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

日本順天堂大學11日宣布，校內心臟內科教授南野徹成功研發出一種抗衰老疫苗，並有望用於與年齡增長相關的疾病治療。

新聞稿指出，科學家過去已發現，人類多數與衰老相關的疾病，都與人體的衰老細胞有關。隨著年齡與壓力的增長，衰老細胞會不斷在體內積累，並誘發慢性炎症，最後導致年長者罹病，然而人們至今尚未發現可以在無副作用的情況下，選擇性清除衰老細胞的方法。

▲日本新研發的抗衰老針能有效清除體內的衰老細胞，並改善慢性病，下同。（圖／翻攝自新聞稿）

順天堂大學指出，南野徹教授所帶領的研究團隊發現，非轉移性黑色素瘤糖蛋白B（GPNMB）和許多如動脈硬化等和年齡增長相關的疾病有關，於是研究團隊便以去除GPNMB的衰老細胞為目標，研發出新的抗衰老疫苗。

實驗結果顯示，研究人員為肥胖的實驗鼠注射疫苗後，實驗鼠內臟脂肪中積累的衰老細胞被有效清除，而且老鼠體內的慢性炎症得到了改善，從而改變了老鼠糖代謝紊亂的問題，動脈硬化等病變問題和慢性病也慢慢轉好，就連實驗鼠的壽命也因此被延長。

目前相關論文已被發表在英國《自然》期刊的網絡版。研究人員認為，疫苗被成功研發後，將有望被用於與治療阿爾茨海默病、慢性病等與年齡增長相關的疾病。

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