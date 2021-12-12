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「怪獸龍捲風」4小時橫掃4州　恐創美史上路徑最長紀錄

▲▼ 美國10日遭受龍捲風群襲擊。（圖／路透）

▲肯塔基州長坦言，死亡人數恐怕突破百人。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國10日晚間遭受至少30個龍捲風突襲，其中一個被稱為「四州大龍捲風」，因為它在4小時內橫掃4州，移動超過370公里。當局將展開調查，假若確定單一連續龍捲風，而非同風暴所產生的數個龍捲風，這將打破96年歷史紀錄，成為美國史上路徑最長的龍捲風。

綜合美媒KAIT8等報導，「四州大龍捲風」（Quad-State Tornado）在10日晚間的路徑移動超過230哩（約370公里），橫掃阿肯色州、密蘇里州、田納西州以及肯塔基州，途經災情最為嚴重地區，也就是阿肯色州北部莫內特（Monette）及肯塔基州的梅菲爾德（Mayfield）。

肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）表示，民眾知道會有強力風暴及龍捲風來襲，但威力太過猛烈，令他們措手不及，州內數十個郡都有死傷，死亡人數恐怕上修至接近百人。依據無人機空拍畫面，可見梅菲爾德地面散布建築物殘骸，幾乎沒有一棟房屋是完好的，這也讓他坦言，10日這一晚將成為肯塔基州史上最難熬的夜晚之一。

美國國家氣象局將展開調查，確認「四州大龍捲風」是單一龍捲風，還是由同一風暴所產生的多個龍捲風，假若最終確認是單一龍捲風，將打破96年以來的紀錄，成為美國史上路徑最長的龍捲風。

目前紀錄最長的是1925年3月的「三州大龍捲風」（Tri-State tornado），當年橫掃密蘇里州、伊利諾伊州以及印第安那州，路徑長達219哩（約352公里）。

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