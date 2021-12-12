廁所烘手機「絞斷食指」！5歲妹一伸手當場爆血　送醫慘截肢

▲ 女童手指遭烘手機切斷。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡一家知名商場日前傳出恐怖意外，一名5歲女童使用廁所裡的烘手機，下秒手指頭竟被削斷，當場痛苦尖叫，送醫後不得不進行截肢手術。女童家長指控，這台烘手機的安全隔板沒有蓋上，卻沒有標示故障，導致慘劇發生。

根據《海峽時報》，這起事件發生於新加坡愛雍．烏節（ION Orchard）商場，5歲女童卡拉（Kara）6日晚間和家人到這家百貨公司吃晚餐，飯後她和9歲的姊姊一起去廁所，洗手後將手伸進烘手機，未料烘手機出風口沒有裝上安全隔板，下秒她的左手食指指尖就被葉片割斷。

女童父親尼克（Nick Chia）說明，他聽見女廁傳出尖叫聲，察覺有事不妙，一家人衝進廁所，便看見卡拉抓著自己的自己的手，一面痛苦尖叫。經過二次手術，卡拉的左手食指只剩下不到一半，現已出院，手上還纏著繃帶，正服用止痛藥。

尼克指出，這台烘手機出風口沒有蓋上，明明有故障，卻仍開放顧客使用，趕來幫忙的商場工作人員還找不到烘手機壁櫃的鑰匙，令他們不得不硬把烘手機撬開，取出卡拉被截斷的部位，質疑業者有疏忽。

卡拉左手食指超過一半被截斷，留下終身殘疾。尼克和妻子都十分擔心女兒的心理健康，因為她還沒意識到自己失去半根手指，拆下繃帶後恐怕遭受打擊，未來還得面對他人的眼光。

該商場一名發言人則表示，事後已經更換這台烘手機，並確保商場內所有烘手機使用安全，同時針對這起事件展開調查，也與受害者一家人取得聯絡。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast