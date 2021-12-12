日本嚴控邊境　成田機場入境「他搭機到福岡隔離」！原因曝光

▲日本成田機場。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本為防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株Omicron入侵嚴控邊境，但因為隔離設施不足，導致部分從東京近郊成田機場入境的人士，被送到約940公里外的福岡隔離。

日本讀賣新聞報導，日本政府從今年11月30日起，原則上禁止外國人新申請入境；而在允許入境的本國人等人士中，只要是來自Omicron變異株流行國或地區，在機場檢疫確認陰性後，必須前往日本政府指定場所隔離3天到10天。

不過，由於日本隔離設施不足，造成從Omicron變異株流行國或地區入境日本的人士中，部分必須前往離入境機場相當遠的地區隔離。

一名從美國搭機返日的28歲男性受訪時說，他在本月7日下午3時過後抵達千葉縣的成田機場。就在等候機場檢疫結果時，相關人員告知「東京近郊飯店不足，將請您前往福岡」，同機約40人對此都大表困惑。

根據地圖上測得的直線距離，成田機場距離福岡機場約940公里。

於是這名男性在檢疫結果呈現陰性後，搭上成田機場飛往福岡機場的班機，下機後再搭乘巴士前往JR博多站附近的一間飯店隔離。等他終於進入房間內時，已是當天晚間11時過後。

這名男性說，「在搭了超過10小時的飛機後（又經歷這些），真是夠累的」。

入住後由於無法離開房間，所以只能吃送來房間的便當；等到隔離結束回到東京時，已是10日晚間。這名男性回想這段經過時說，對自己究竟會怎樣感到不安。

►南非醫曝Omicron「1症狀」不尋常 晚上最難熬！患者出現大量疼痛

►人死才會有新病床！南韓「醫療崩潰」重症者激增 1739人等嘸病床

►模型預測：英國Omicron疫情「1月恐大爆發」 5個月奪7.5萬條人命

★《 宇宙人外信》 ：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast