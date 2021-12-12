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髒衣服翻出彩券！「5碼全中」他差點當垃圾　爽贏頭獎抱回1071萬

▲▼Maricus Barnes洗衣服時找到彩券，發現自己中頭獎。（圖／valottery）

▲ 巴恩斯洗衣服時找到彩券，發現自己中頭獎。（圖／valottery）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國維吉尼亞州一名男子先前在便利商店買了一張電腦選號的彩券，事後根本忘記自己有買，直到某天洗衣服時在口袋裡找到，正準備把彩券丟掉，隨手一對竟發現自己中了頭獎，彩金破千萬台幣，令他十分驚喜。

綜合美媒報導，男子巴恩斯（Maricus “Bezo” Barnes）來自維州漢普頓，日前準備洗衣服時在衣服中發現一張破舊的Cash 5 with EZ Match彩券，「我本來打算丟掉，但後來我決定對個獎，因為這可能值上幾塊錢」，一對卻是好幾十萬。

Cash 5 with EZ Match於10月23日開出的5個中獎號碼為6、18、20、22及24號，而巴恩斯當初以電腦隨機選號的方式購買這張彩券，沒想到5碼全中，抱回38萬7450美元（約新台幣1071萬元）彩金。他是一名美國陸軍退伍軍人，目前在船廠工作，暫時還未想到該如何使用這筆錢。

根據維吉尼亞彩券公司，1987年維州公投以來，該公司每天為該州公立學校帶來超過200萬美元收入。截至2021年6月30日財政年度，彩券消費者已經為公共教育創造超過7.65億美元資金。

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