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Omicron病毒南韓全面擴散！全羅南道也淪陷　掀起社區「N次感染」

▲▼仁川市彌鄒呼區某教會恐成為南韓境內第1個引爆Omicron病毒大規模群聚感染的大型場所，圖為仁川某篩檢站。（圖／達志影像／newscom）

▲Omicron病毒持續在南韓境內擴散，圖為仁川某篩檢站。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓境內新冠肺炎疫情持續升溫，變種病毒Omicron透過從奈及利亞入境的牧師夫婦在仁川擴散傳播後，經基因定序已累計90起病例（12日通報新增15例），不僅從剛果、英國、俄羅斯入境的旅客患有Omicron，就連從伊朗入境的30多歲阿富汗籍留學生也帶有病毒，導致全羅北道掀起「N次傳播」，病毒深入社區。

根據《韓聯社》，30多歲的阿富汗籍留學生於11月25日入境南韓，12月5日確診新冠肺炎、10日確認感染的是Omicron病毒，南韓當局經過疫調工作後發現，他少感染了38人，其中有3人是其家屬，而家屬再將病毒傳染給全羅北道某托兒所，托兒所該名感染者則透過家族聚會傳播病毒，導致全羅南道某托兒所也傳出疑似案例，最後確認全羅南道3起案例感染Omicron病毒。

從感染路徑來看，Omicron病毒從仁川入境南韓後，一路向外擴散至首都圈（仁川>>首爾>>京畿道）、忠清北道、全羅北道、全羅南道。

目前南韓針對南非、納米比亞、莫三比克、賴索托、馬拉威、波札那、史瓦帝尼、辛巴威、奈及利亞、迦納、尚比亞等非洲11國採取限制入境措施，不過如今就連從剛果、英國、俄羅斯入境的旅客都驗出感染Omicron病毒，也令外界表示應擴大實施限制入境的措施。

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