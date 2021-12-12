龍捲風捲走全家福照片！神奇飛越241公里到隔壁州　驚喜結局曝光

▲美國這場龍捲風侵襲事件，以肯塔基州災情最為嚴重，該州已至少有70人喪命。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國10日晚間遇30個威力強大龍捲風侵襲，死亡人數恐上看百人。在這場致命風災之中，印第安納州一名女子發現，一張1942年的全家福黑白照片就卡在她的車窗上，而這張照片來自241公里外的肯塔基州，很有可能是被龍捲風吹到印第安納州。在她把這件事情分享至臉書後，一名男子出面認領這張照片，直說照片中的女子就是他的曾祖母。

CNN報導，印第安納州女子波絲頓（Katie Posten）住在紐奧巴尼市，意外發現她的車窗上卡著一張黑白照片，起初以為是有人在擋風玻璃留下紙條，但走近一看才發現，那是張1942年所拍攝的黑白照，可見一名身穿條紋連身裙的婦女抱著一名孩子，且背後寫著2個姓名「Gertie Swatzell」及「JD Swatzell」。

▼黑白照片背後寫著2個姓名，分別是「Gertie Swatzell」與「JD Swatzell」。（圖／翻攝自臉書／Katie Posten）

波絲頓透露，當時有個龍捲風在襲捲肯塔基州，並在距離她所在之處西南方消散，「據說（龍捲風）能把一些殘骸碎片帶到11公里以上的高空，所以毫無疑問，這來自於龍捲風路徑上的某戶人家。」她也把這張照片分享在臉書上，希望能找到照片的主人。

沒想到，她隨後接到肯塔基州男子柯爾（Cole Swatzell）的聯絡訊息。柯爾說，照片中的婦女就是他的曾祖母。

現已知柯爾的家人計畫會與波絲頓見面來拿照片。波絲頓談及此事時表示，社群媒體真的非常強大，可以把大家串聯在一起，有能力完成幾乎不可能辦到的事。

►美「怪獸級龍捲風」釀78死影片曝！ 一夜30起肆虐路徑比台灣還長

►美國30起龍捲風釀84死 空拍曝慘烈對比！房塌樹倒「一夜變平地」

►龍捲風剷平工廠 倖存者被埋2hrs悚憶「風襲耳鳴」下秒全塌了

★《 宇宙人外信》 ：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast