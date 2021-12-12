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花蓮潛心修道師姐發慈悲共願　捐8300斤在地白米與弱勢結佛緣

▲▼花蓮吉安鄉觀音寮潛心修道的師姐們，捐8300斤優質在地吉安米關懷弱勢戶由鄉長游淑貞代表接受。（圖／花蓮吉安鄉公所提供，下同）

花蓮吉安鄉觀音寮潛心修道的師姐們，捐8300斤優質在地吉安米關懷弱勢戶由鄉長游淑貞（中）代表接受。（圖／花蓮吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於花蓮吉安鄉福興村山腳下觀音寮一群潛心修道的師姐們，為挹注吉安鄉關懷弱勢戶繼中元佈施8000餘斤吉安米之後，再贈8300斤優質在地吉安米，接續對吉安鄉的社福關懷。

福興村的觀音寮，自2013年起即開啟關懷救助工作，將布施物資不定期的轉贈鄰近村里部落，多年進行弱勢家庭寒冬送暖之協助。寮內的師父、工作執事及信眾們有感近年游淑貞鄉長對於弱勢家庭不分族群、不遺餘力且親送到位的落實執行，一致獲得寮內眾信善指名要捐贈給值得信賴的吉安鄉公所物資平台。

▲▼花蓮吉安鄉觀音寮潛心修道的師姐們，捐8300斤優質在地吉安米關懷弱勢戶由鄉長游淑貞代表接受。（圖／花蓮吉安鄉公所提供，下同）

寮主王香蘭感佩游鄉長用心擘劃軟硬體友善建設，除勤走弱勢家庭讓關懷戶幸福有感外，近日更發現鄉內道路大大小小道路鋪得很平整，讓過路信眾得以平安、在疫情期間看到公所消毒車日日不停歇的防護鄉親健康，這也是菩薩慈悲共願。因此要將這批8300餘斤還願布施的健康好米，藉助最具公信力的吉安鄉物資平台發送。

吉安鄉公所「物資捐贈平台」陸續接獲善心宮廟、慈善團體及公益社團和鄉親們挹注資源支持，感謝來自全國各地單位、宮廟和善心人士對吉安鄉團隊用心的肯定，而許多的邊緣戶、緊急救助戶和長期必須被關注的個案皆礙於公務資源受限於補助法令規範，在有待克服的條件下鄉公所責無旁貸，得以運用社會善心力量解燃眉之急。

▲▼花蓮吉安鄉觀音寮潛心修道的師姐們，捐8300斤優質在地吉安米關懷弱勢戶由鄉長游淑貞代表接受。（圖／花蓮吉安鄉公所提供，下同）

鄉長游淑貞致贈感謝狀。

鄉長游淑貞表示，吉安鄉公所全年無休的救助動能，來自社會回饋的力量，絡繹不絕的愛心物資隨時補給需求、收到關懷案主和救助家戶的一聲感謝、單親孩子一張感恩小卡感言等，在在呈現出吉安大溫暖社會的暖流。

無論是鋪陳建設的軟實力，或是牽起弱勢家戶圓滿的動能，都有著每一份善心人士挹注滿滿的期待，期待吉安鄉公所團隊照顧好鄉親、守護好家園。無分宗教信仰、無分區域的布施能量匯集，扶植的實際行動幫助弱勢度過難關，本著「雖然我不認識你，但希望你過得平安、過得好！」。
 

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