要跟鄧佳華拍片壓力太大…AV女優辭演了！接下來換「她」上

▲鄧佳華進軍AV，但女優多數不想與他合拍。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／綜合報導

鄧佳華喜孜孜進軍AV界，母胎單身的他還可以順便「破處」，殊不知…接拍的女主角要面對家人、粉絲極力的反對，每天承受超大精神壓力，在昨天深夜提出辭演的請求，讓導演圤智雨超緊張，後來好不容易才又請到另一名身高170公分，並擁有32D魔鬼身材的女優「苡若」，由她來救火頂替女主角。

原先的女主角是身高158公分，擁有F罩杯的究極小隻馬「孟若羽」，她稍早在IG發文說，「這幾天... 感謝大家對我的關心，由於從宣佈與鄧佳華先生合演的消息曝光後，身邊的家人與朋友還有粉絲都提出極大的反對意見，在每天的精神壓力壓迫之下與經紀人溝通討論決定放棄出演」。

▲孟若羽發文表示辭演。（圖／翻攝自孟若羽IG）

孟若羽還提到，「但接下了工作就必須負責任，所以在經紀人的體諒之下，我也與經紀人一起在最短的速度找到替補人選，而且終於也找到了…所以雖然我沒有演出了，但還是希望各位繼續支持新的女優，真心謝謝支持我的人」。

導演圤智雨剛剛也在臉書發文說，「身為一個導演最害怕的就是演員開拍前辭演，尤其是開拍前72小時辭演，但是如果是孟若羽辭演的話，我完全能夠接受，畢竟從女優人選出現以後，不管是網友ig+臉書+推特或是她的家人朋友甚至是一些網紅名人都會發文或是開直播攻擊孟若羽，在這樣的一面倒壓力之下如果是我也會辭演」。

▲女主角將從孟若羽換成身高170且擁有32D美乳的苡若。（左圖／記者陳雕文攝、右圖／導演圤智雨提供）

圤智雨表示，「孟若羽辭演，雖然無奈，但接受，也非常感謝孟若羽與經紀人唐子元的幫忙，在孟若羽辭演後的半小時左右就幫忙找到替代人選女優『苡若』，雖然沒有F奶不是小隻馬，但有170大長腿，所以希望鄧先生不要再倒楣了，看來今天還是帶劇組去龍山寺拜拜祈求順利吧」。

▼將由苡若頂替女主角。（圖／導演圤智雨提供）