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美國10大致命風災大盤點　一天12龍捲風登陸！貓王也差點喪命

▲▼龍捲風。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國10日晚間遭30個龍捲風侵襲，死傷重大。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國中西部10日晚間遭約30個龍捲風侵襲，至少84人在一夕間丟命。由於死亡人數還在持續攀升，政府預估這起意外可能會發展成美國近來奪走最多人命的龍捲風之一。然而這已不是被稱為「龍捲風之鄉」的美國，首次遭遇類似災難。

數據顯示，美國自1840年以來已發生過至少25次致命的龍捲風災難，並造成數以千計的人死亡。《紐約郵報》整理出美國近2個世紀以來，10場傷亡最為慘重的龍捲風侵襲。

1. 三州大龍捲風，1925年

1925年3月18日，美國出現至少12個劇烈的龍捲風，造成747人喪命，近2300人受傷。這是美國史上最致命的龍捲風，也是世上第2致命的龍捲風。它的路徑橫跨密蘇里州、印第安納州和伊利諾斯州，軌跡長達352公里，是有記錄以來最長的龍捲風。雖然這場意外沒有得到官方評級，但三州龍捲風被大多數專家認為屬於F5級龍捲風。

▲▼龍捲風。（圖／翻攝自維基百科）

▲1925年的三州大龍捲風。（圖／翻攝自維基百科）

2. 納齊茲大龍捲風，1840年

1840年5月7日，納齊茲大龍捲風襲擊了密西西比州的納齊茲，創下了美國唯一一次大規模龍捲風死亡人數超過受傷人數的紀錄。這場災難奪走了至少317條人命，大部分傷亡人員來自在密西西比河沉沒的一艘平船。

3.聖路易斯-東聖路易斯龍捲風，1896年

1896年5月27日，聖路易斯-東聖路易斯龍捲風在密蘇里州聖路易斯市登陸，摧毀了大片建築和交通設施後，穿過密西西比河直衝伊茲橋，造成至少305人罹難。不過由於龍捲風直接侵襲了密西西比河，因此人們認為死亡人數應該會更高。聖路易斯-東聖路易斯龍捲風後來被藤田級數評為F4龍捲風。

▲▼龍捲風。（圖／翻攝自維基百科）

▲1896年的聖路易斯-東聖路易斯龍捲風。（圖／翻攝自維基百科）

4. 圖珀洛龍捲風，1936年

1936年4月5日，一場世紀龍捲風襲擊了密西西比州圖珀洛，摧毀位於該市北側的大型住宅區，並造成至少216人死亡。由於大部分受難者的遺體被風吹落水裡，因此人們認為死傷人數應該會更高。當時還是嬰兒的美國搖滾天王「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）也是這場災難的倖存者。

▲貓王曾是一代傳奇明星。(圖／達志影像)

▲曾是一代傳奇明星的貓王，家裡也曾在他嬰兒時期受龍捲風摧殘。(圖／達志影像)

5. 蓋恩斯維爾龍捲風，1936年

圖珀洛龍捲風發生的隔天晚上，一場龍捲風席捲喬治亞州蓋恩斯維爾，造成203人死亡。許多建築物在這場意外中倒塌並著火，因此人們認為，許多死者未被計入死亡人數中。

6. 伍德沃德龍捲風，1947年

1947年4月9日，龍捲風侵襲了美國奧克拉荷馬州伍德沃德郡，造成181人喪生。

▲▼龍捲風。（圖／達志影像／美聯社）

▲2011年的喬普林龍捲風。（圖／達志影像／美聯社）

7. 喬普林龍捲風，2011年

2011年5月22日，龍捲風襲擊了密蘇里州的喬普林市，至少142人遇難，並成為美國國家氣象局有記錄以來單次致死人數最多的一次。

8. 阿米特和珀維斯龍捲風，1908年

1908年4月24日，龍捲風襲擊路易斯安那州的阿米特和密西西比州珀維斯，造成143人死亡。

9. 新里奇蒙龍捲風，1899年

1899年6月12日，威斯康辛州新里奇蒙被龍捲風侵襲，造成117人死亡。

10. 弗林特龍捲風，1953年

1953年6月8日，密西根州弗林特迎來可怕龍捲風，造成116人死亡。

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