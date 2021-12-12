酒吧鬧鬼杯子突爆裂　最詭異一幕！客讚「孩子真乖」但現場沒小孩

▲玻璃杯突然爆裂，嚇壞在場的人。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國酒吧「The Longs Arms」過去多次傳出鬧鬼事件，業主更在本月釋出一段玻璃杯在無人觸碰狀態下自爆的20秒監視器畫面，引發網友關注。不過更令人感到詭異的是，過去有名顧客稱讚店內一名小孩乖巧，能夠自己坐在夫妻旁吃飯，然而其實現場並沒有所謂的孩子，當時就只有夫妻倆用餐而已。

So #George our resident ghost is playing up tonight, keep watching the bottom shelf pic.twitter.com/PnoWqwMvjY — The Longs Arms (@TheLongsArms) December 4, 2021

綜合太陽報等外媒報導，這間酒吧女主人厄爾考特（Liz Allcock）當時就站在吧檯內，和一名戴著帽子的常客聊天，然而在她走動的同時，櫃子內擺放玻璃杯瞬間爆裂，讓在場的人感到震驚，而她則是嚇到後退、雙手放胸前，表情相當驚恐。

這段20秒影片也讓大批網友感到困惑，推測可能有東西掉落在玻璃杯上所導致，並非發生超自然現象。但厄爾考特與丈夫羅伯（Rob）均表示，當時沒有人伸手觸碰玻璃杯，且杯子當時是放在櫃子裡，上下倒置的狀態放在墊子上，且墊子底下有縫，可讓杯子晾乾，「不可能有東西掉下來撞破杯子」。

只不過，這並非2人第一次遇上類似狀況。羅伯坦言，有時好像會看到某些東西，但一回頭才發現什麼人都沒有，或是廚房的門會自動打開，就好像有人在另外一邊拉著門。

另個令人感到毛骨悚然的遭遇是，先前有名顧客稱讚有名孩子行為舉止良好，乖乖坐在一對夫妻身邊吃飯。但羅伯指出，當時從來就沒有所謂的孩子，只有夫妻兩人用餐而已。

羅伯直言，他一直把母親的話放在心中，那就是不要害怕眼前所見到那些鬧鬼的事情，要怕的對象反而是活著的人，「這一切都無法解釋，但我覺得他們不會傷害我們。」

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