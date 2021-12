酒吧鬧鬼杯子突爆裂　最詭異一幕！客讚「孩子真乖」但現場沒小孩

▲玻璃杯突然爆裂,嚇壞在場的人。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

英國酒吧「The Longs Arms」過去多次傳出鬧鬼事件,業主更在本月釋出一段玻璃杯在無人觸碰狀態下自爆的20秒監視器畫面,引發網友關注。不過更令人感到詭異的是,過去有名顧客稱讚店內一名小孩乖巧,能夠自己坐在夫妻旁吃飯,然而其實現場並沒有所謂的孩子,當時就只有夫妻倆用餐而已。

So #George our resident ghost is playing up tonight, keep watching the bottom shelf pic.twitter.com/PnoWqwMvjY