一夜情嗨玩3P！俏護士暈船帥醫「同時愛上正宮」　秒變3人行

▲美國一對夫妻與26歲女友共同經營「三人行」戀愛關係。（圖／翻攝Instagram帳號party_of_three_mnr）



記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約26歲護士蕾貝卡（Rebecca Bono）滑Tinder時，發現認識的醫師馬堤（Dr Marty Cole）也在使用，對方還在個人頁面大方擺出自己與未婚妻的親密合照。她好奇攀談後，答應與這對情侶發生性關係，原以為只是一夜情，未料竟同時與小倆口墜入愛河，最後3人決定，共同經營這段獨特的「三人行」關係。

▲蕾貝卡（右圖上者）同時成為馬堤（右圖中）和娜塔莎（右圖下）的女友。（圖／翻攝Instagram帳號party_of_three_mnr）



蕾貝卡得知，馬堤與未婚妻娜塔莎（Natasha）想要嘗試3P後，也表明自己非常有興趣，於是共度了美好的一晚，但卻與2人都產生意外情愫，「我和娜塔莎開始在休假時約會。」2女一起遛狗，一起替馬堤做晚餐及杯子蛋糕，幾乎每天都膩在一起。

2020年5月，馬堤及娜塔莎婚期將近，而蕾貝卡幾乎已經搬進家裡了，他們首次認真談論後，發現彼此都非常享受3人共度的時光，而且以前也聽過許多「三人行」共同生活甚至生兒育女的例子，於是決定嘗試看看。最後，蕾貝卡在同年7月以賓客身分出席婚禮，但也誠實坦白這段關係，獲得新人雙方家庭的熱情歡迎。

▲蕾貝卡表示，這是自己經歷過最健康的戀愛關係。（圖／翻攝Instagram帳號party_of_three_mnr）



蕾貝卡表示，「我以前和家人介紹馬堤和娜塔莎時，都說他們是我的朋友，家人也不知道我是雙性戀，所以這有點像是雙重衝擊。」她的母親起初以為這是「一夫多妻」，因此首次聽見女兒也與娜塔莎相愛時非常詫異，但看見孩子如此幸福快樂，也逐漸接受了。

儘管他們時常收到負面評論，尤其針對娜塔莎及蕾貝卡的物化攻擊，卻比以前更幸福快樂，勇敢挑戰酸民批評。蕾貝卡說，這是自己經歷過最健康的戀愛關係，「對我來說，馬堤和娜塔莎滿足了不同需求。我們每周都會坐下來談談，了解彼此感受 ，溝通非常順暢，這是一段很棒且充實的感情經驗。」

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