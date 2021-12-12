美國30起龍捲風釀84死　空拍曝慘烈對比！房塌樹倒「一夜變平地」

▲ 肯塔基州受災嚴重，多座民宅、建築被毀。（圖／路透，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國中西部6州10日晚間遇龍捲風侵襲，恐怕已經奪走84條人命。衛星空照圖前後對比可見，受災地區面目全非，民宅、工廠無一倖免，綠地變得一片土黃。電商巨頭亞馬遜（Amazon）一座倉庫至少6名員工喪命，該公司創始人貝佐斯（Jeff Bezos）稍早出面回應。

CNN報導，阿肯色州、伊利諾州、肯塔基州、密蘇里州、密西西比州及田納西州10日晚間至11日出現多達30起龍捲風。根據州政府及地方官員說法，至少有84人身亡，光是肯塔基州就有70人喪命。隨著龍捲風系統向東移動，周末天氣狀況可能進一步惡化。

亞馬遜位於伊利諾州愛德華茲維爾（Edwardsville）的一座倉庫遭龍捲風嚴重破壞，厚達28公分的水泥牆向內倒塌，至少造成6人罹難，45人幸運逃生。對比9月拍攝的衛星照可見，外觀為白色的倉庫右半邊幾乎消失不見，地上一片狼藉。

貝佐斯於當地時間11日晚間在推特發文哀悼，「愛德華茲維爾的消息是個悲劇。我們對失去的夥伴感到心碎，我們的心與祈禱和他們的親友同在。亞馬遜團隊將致力支持所有愛德華茲維爾的民眾，在這場危機中與他們站在一起」，並對現場所有救難人員表示感謝。

▲ 肯塔基州梅菲爾德多棟房屋被夷為平地。（圖／路透）

肯塔基州受災最為嚴重，州長貝希爾（Andy Beshear）說明，民眾知道會有強力風暴及龍捲風來襲，但威力太過猛烈，令他們措手不及，州內數十個郡都有死傷，死亡人數恐怕上修至接近百人。有無人機飛過梅菲爾德（Mayfield）拍下災後慘況，只見地面上散布建築物殘骸，幾乎沒有一棟房屋是完好的。

▲ 梅菲爾德在龍捲風襲擊前後對比驚人。（圖／路透）

▲ 梅菲爾德一座蠟燭工廠幾乎被剷平，至少40名員工失蹤。（圖／路透）

▲ 阿肯色州莫內特一座療養院及周圍房屋被毀。（圖／路透）

▲ 阿肯色州莫內特一座農場建築屋頂消失。（圖／路透）

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